Drifttekniker
Din roll
E.ON i Högbytorp är en moderna och tekniskt avancerad anläggning där vi kontinuerligt utvecklar vår driftorganisation med den senaste tekniken. I rollen som drifttekniker ansvarar du tillsammans med dina kollegor på skiftlaget för att våra anläggningar körs på ett optimalt, säkert och medvetet sätt. Bland dina arbetsuppgifter inkluderas driftövervakning i kontrollrum samt rondering och driftåtgärder ute i anläggningen. Vidare kommer du svara för våra säkerhets-, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljömål upprätthålls och utvecklas men även arbeta med rapportering av drift och underhåll.
Arbetet bedrivs normalt som kontinuerlig skiftgång, som även inkluderar dagtidsveckor. Under dagtidsveckorna ansvarar du tillsammans med dina kollegor på skiftlaget och driftsamordnare för arbetstillståndshanteringen på Högbytorp. Andra uppgifter under dagtidsveckan är till exempel förbättringsarbete, framtagning av instruktioner, utbildningar, med mera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, lösa problem och utvecklas i vardagen. Som person är du nyfiken och engagerad och har en förståelse för hur ditt arbete hänger ihop med helheten. Du tar till dig ny kunskap, omsätter den i ditt dagliga arbete och bidrar aktivt till utveckling och förbättring. Samtidigt är du trygg i att ta egna initiativ och arbetar strukturerat även när vardagen bjuder på nya utmaningar. Vi ser gärna att du värdesätter ett öppet och tydligt samarbete där kunskap delas och information sprids. Lika viktigt är att du ser värdet av omtanke och respekt i arbetsgruppen och vill vara med och skapa en trygg, inkluderande och trivsam arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning som drifttekniker, driftingenjör eller har byggt upp motsvarande kompetens genom erfarenhet.
B-körkort
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av fjärrvärmeproduktion, gärna från fastbränsleanläggningar
erfarenhet av Microsoft Office-paket
erfarenhet av styrsystem ABB System 800xA
Ditt team!
Hos oss blir du en del av ett skiftlag, med en kontrollrumstekniker och en skiftledare, där samarbete och gemenskap står i fokus. Vi värdesätter en miljö där varje individ bidrar till helheten och där vi tillsammans strävar mot gemensamma mål. Med den senaste tekniken och ett företag som ständigt strävar framåt, kommer du få chansen att utvecklas och växa tillsammans med ett mångsidigt team som präglas av olika erfarenheter och kompetenser.
Din närmaste chef är Daniel Ehnemark, som tillsammans med teamet ger dig stöttning och rätt förutsättningar att utvecklas i din roll. Daniels ledarskap präglas av öppenhet och han har ett stort förtroende för sina medarbetare. Hos Daniel uppmuntras egna initiativ och ansvarstagande, samtidigt som han finns nära verksamheten och skapar förutsättningar för en välfungerande och säker drift.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen till att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle!
Sista ansökningsdag är den 7 maj 2026.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Daniel Ehnemark, Daniel.ehnemark@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
