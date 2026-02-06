Drifttekniker
Haparanda kommun / Driftmaskinistjobb / Haparanda Visa alla driftmaskinistjobb i Haparanda
2026-02-06
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till samhällsutvecklingsförvaltningen - hjärtat av Haparandas framtid! Vi ansvarar för bygg- och miljö, kultur- och fritid, tekniska frågor, utveckling och näringsliv. Tillsammans skapar vi ett hållbart och attraktivt Haparanda för alla som bor, verkar och besöker kommunen.
Hos oss arbetar vi med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Vårt mål är att skapa ett Haparanda där invånare, företagare och besökare trivs och frodas.
Vi söker nu engagerade och kreativa medarbetare som vill vara med och forma framtidens Haparanda. Här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en hållbar framtid?Dina arbetsuppgifter
• Drift- och underhåll av Haparanda kommuns vattenverk, avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, markbäddar samt ledningsnät.
• Arbetet består av driftoptimering process, reparationsarbete, styr- och reglerteknik, provtagning mm
• I arbetsuppgifterna ingår även beredskap för VA-anläggningar och gator
Din profil
• Du är engagerad, kundorienterad, lojal, samarbetsvillig och en god ambassadör för verksamheten
• Arbetet kräver att du är ansvarsfull, stresstålig, flexibel, god social kompetens och noggrann
• Fördel om har lätt för att både arbeta ensam och i grupp
• Meriterande om du har kompetens inom vatten- och avloppsteknik
• Säkerhetsklassat arbete vilket innebär säkerhetsprövning kommer genomföras
• Arbetet kräver förarbehörighet B
Anställningen
• Provanställning kan komma att tillämpas.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haparanda Kommun Kontakt
Teknisk chef
Niklas Åberg niklas.aberg@haparanda.se 0922-26064 Jobbnummer
9727017