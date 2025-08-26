Drifttekniker
2025-08-26
ARBETSPLATS ENERGIBOLAGET
Hagfors Energi AB tillverkar och levererar fjärrvärme till ca 300 kunder i Hagfors och Ekshärads tätorter.
Tillverkningen sker vid fyra produktionsplatser, Ängfallhedens värmeverk, Ekshärads värmeverk, vår gas/oljepanna inom Uddeholms industriområde samt en mindre pellets/oljeanläggning i Sunnemo. Bolaget är helägt av Hagfors kommun och omsätter ca 45 miljoner kronor.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Du kommer att vara stationerad vid bolagets anläggning i Hagfors där du blir en i teamet som ansvarar för löpande drift, underhåll mm. Du kommer även att delta i drift och underhåll av bolagets övriga anläggningar vid behov och när utrymme finns. I tjänsten ingår beredskap, lastmaskinskörning samt ensamarbete.
Din Profil
- Gärna teknisk utbildning inom drift eller underhåll
- Gärna erfarenhet av drift- och underhåll av vattenverk, fjärrvärme eller processindustrin
- Gärna kunskap och erfarenhet inom mekanik, el, styr- och reglerteknik samt svetskunnighet
- Är du certifierad pannoperatör är det givetvis en merit
- B-körkort krävs
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God datavana
Som person ser vi att du har ett högt säkerhetstänk och är duktig på att samarbeta med andra, samtidigt som du driver dina uppgifter självständigt. Som drifttekniker behöver du vara strukturerad, service- och målinriktad. Du behöver ha god processförståelse och kan enkelt se helheten i ditt dagliga arbete.
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk
ÖVRIGT
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Hagfors kommun
Hagfors Energi AB
VD Lars Nyborg
