Drifttekniker - Sörentorp
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Solna Visa alla fastighetsskötarjobb i Solna
2025-09-03
Fortifikationsverket söker drifttekniker till driftdistriktet Sörentorp där vi arbetar med tillsyn och skötsel i våra fastigheter i geografiskt område bestående av Kista, Bergshamra, Frescati, Sörentorp, Stockholm införhyrningar. Vill du vara en del av vår tillväxt är du välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Sörentorp och har ett geografiskt område bestående av Kista, Bergshamra, Frescati, Sörentorp, Stockholm införhyrningar. Idag består gruppen av 4 medarbetare varav en Tf driftchef. Denna tjänst är främst för arbete och ansvarsområde i Kista och Sörentorp men resor inom distriktet ingår i tjänsten.
Som drifttekniker kommer du främst arbeta självständigt med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att medverka i tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll av tekniska installationer i anläggningar och tillhörande infrastruktur som värme, el, vatten och avlopp, luftbehandlingssystem, styr- och övervakningssystem och vattenrening.
Stort fokus på tillsyn, utföra arbetsordrar och hantera upptänkliga reparationer förekommande i fastigheter och utemiljö. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning inom drift-fastighetstekniks utbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har yrkeserfarenhet som drifttekniker eller fastighetstekniker eller likvärdig yrkeserfarenhet. Du har kunskaper eller yrkeserfarenhet inom antingen el, styr, rör, fastighetsdrift, ventilation och kylanläggningar. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datavana med administrativ kompetens. Körkort lägst klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av reservkraft, vattenrening, fastighetssystem, VVS, låskunskaper, larm och skylift. Har du allmän el-behörighet AB eller BB1 är det meriterande.
Det är även meriterande om du har kunskaper om:
• Systematisk brandskyddsarbete samt anläggningsansvarig
• lagen om brandfarlig vara (BVKF)
• kunskap om explosiva varor (Iftex)
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som drifttekniker på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som är strukturerad, lösningsorienterad samt kan hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med möjlighet till provanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 24 september 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta fastighetschef Peter Lindmark, 010-44 45 129 eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall, 010-44 44 557. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9490383