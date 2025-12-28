Driftschefer och arbetsledare | Lernia | Luleå
2025-12-28
Är du en erfaren ledare som brinner för att utveckla människor och skapa effektiva team?
Vi söker nu flera framgångsrika ledare - driftschefer, arbetsledare och platschefer - som vill ta nästa steg i sin karriär och vara med och forma framtiden för vår kunds verksamhet i Boden och Luleå. Här får du en nyckelroll i en organisation som värdesätter kvalitet, engagemang och samarbete, och där din kompetens gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Som ledare hos vår kund får du ansvar för att skapa struktur, driva utveckling och säkerställa att våra tjänster håller högsta kvalitet. Du leder och utvecklar team, planerar och koordinerar arbetet samt bygger en arbetsmiljö där människor trivs och växer.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för planering, resursfördelning och kvalitetssäkring
Utveckla och coacha medarbetare för att skapa starka och motiverade team
Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö
Bidra med idéer och lösningar som gör verksamheten ännu bättre
Om dig
Formell kompetensVi söker dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap, gärna inom lokalvård eller servicebranschen. Du har en god förståelse för arbetsmiljöfrågor och är van att arbeta med planering och uppföljning. Svenska i tal och skrift är ett krav, och engelska är meriterande.
Personliga egenskaperDu är en trygg och inspirerande ledare som ser styrkan i varje individ och vet hur man bygger välfungerande team. Du har förmågan att skapa struktur, men också att motivera och engagera dina medarbetare. Din kommunikativa förmåga och ditt lösningsorienterade arbetssätt gör dig till en naturlig förebild.
MeriterandeErfarenhet av budgetansvar, digitala planeringsverktyg och coachande ledarskap är ett plus. Har du dessutom arbetat med personalutveckling och förändringsarbete är det en stor fördel.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer kommer att ske i början av 2026, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se Så ansöker du
