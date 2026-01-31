Driftoperatör Till Fmtis Inom Linux/unix
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Arboga Visa alla supportteknikerjobb i Arboga
2026-01-31
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och få möjligheten att arbeta med stora driftmiljöer på en viktig myndighet? Välkommen att söka en tjänst hos oss och få möjligheten att göra skillnad på riktigt.
Befattningen:
Teamets ansvar är drift och vidmakthållande av Försvarsmaktens Linux/UNIX system och nu behöver vi bli fler då vi växer med tanke på världsläget plus att vi växlar ut konsulter till fast personal. Publiceringsdatum2026-01-31Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, nyfiken och tar ansvar. Du har lust att lära dig nya saker, är initiativrik och strukturerad. Självklart har du ett glatt humör och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär att du arbetar med incidenthantering, enklare förändringsärenden och felsökning inom området. Dokumentation är också en given arbetsuppgift. Stora möjligheter att klättra till systemtekniker. Kvalifikationer
• Högskoleutbildning med inriktning IT /data eller erfarenhet som bedöms motsvarande är ett krav
• Erfarenhet med installation/drift/underhåll plus felsökning av Linux/UNIX
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
• B-körkort är ett krav.
Meriterande:
• Installation/drift/underhåll/felsökning av medelstora Linux-miljöer
• Virtualisering
• Klustrade miljöer
• Shellscript, Python script
Vi erbjuder:
• En möjlighet att arbeta med samhällskritisk IT i en organisation där din insats gör skillnad.
• En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor.
• Kompetensutveckling och certifieringsmöjligheter.
• Friskvård är en naturlig del av vår vardag och du får 3 timmars träning på arbetstid i veckan
• Du har möjlighet till flextid och beroende på din ålder så får du 28-35 semesterdagar
• Trygga anställningsvillkor enligt statliga avtal.
Upplysningar
Upplysningar om befattningen lämnas av Therese Andersson (rekryterande chef) eller Peter Carlsson (avdelningschef), 0589-40 400 (vxl).
Omfattning, placering, tillträde m.m.
Tillsvidareanställning, heltid (sex månaders provanställning tillämpas).
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Arboga.
Beredskap samt arbete på annan ort kan ingå i tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715633