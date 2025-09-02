Driftoperatör - Gotlands Energi
Företagsbeskrivning
Geab är ett energibolag som bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands Elnät AB. Geab ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är idag cirka 170 medarbetare som jobbar inom en rad olika yrken och expertisområden med våra värderingar i fokus, öppen, aktiv, positiv och säkerhet. Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv. Klimatet är vår mest spännande utmaning inför framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi behöver dig för att nå dit.
Om rollen
Vill du kliva in i rollen som Driftoperatör och samtidigt vara med och bidra till en fossilfri framtid?
Tillsammans gör vi skillnad i energibranschen. Vi erbjuder dig en varierande och spännande roll och en möjlighet att följa med oss på resan mot en fossilfri framtid.
Ansvarsområde
Som Driftoperatör hos oss arbetar du med övervakning av fjärrvärme och elnät-systemen. Du kommer att ingå i ett team bestående av 9 kollegor som arbetar tätt tillsammans. Verksamheten är bemannad dygnet runt och skiftgång ingår i arbetet. Ensamarbete förekommer i samband med skiftgången.
Du kommer bland annat ansvara för:
Optimering, styrning, övervakning av el- samt värmedistribution
Körning och övervakning av produktionsanläggningar
Larmhantering och loggboksföring
Administration, hantering av arbetsorder och rapporteringar
Felanmälan och felavhjälpning
System/tjänsteförvaltare
Kravspecifikation
Har möjlighet att arbeta skift
Har Energi/Elkrafts utbildning på universitet-/högskolenivå alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda datorkunskaper
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av driftcentral
ESA-utbildning
Pannskötare utbildad
Som person värdesätter vi att du tycker om och har lätt för att samarbeta med andra människor, eftersom du kommer att ha många kontaktytor i rollen. Vi letar efter en person som är pålitlig, kommunikativ och som vinner andras förtroende genom ärlighet. Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och säkerhetsmedvetenhet, vi är ytterst måna om att vårt servicearbete utförs med högsta kvalitet under säkra förhållanden. Då det här är en väldigt varierad roll där allt kan hända behöver du vara anpassningsbar för att trivas.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. På Geab jobbar olika yrkesgrupper och generationer sida vid sida. Vi utformar arbetsförhållanden och anställningsvillkor för att underlätta för medarbetare att kombinera arbete, privatliv och föräldraskap. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang och vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i.
Placeringsort: Visby.
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Clas Lingren, clas.lingren@geab.vattenfall.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Grammenos, caroline.grammenos@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Eva Jirhem, Ledarna, tfn 08-739 50 00. Jeanette Regin, Unionen, tfn 0498-28 50 22 och Patrik Malmquist, SEKO, tfn 0725 756 538.
Välkommen med din ansökan senast 21 september 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Att arbeta inom Geab innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
