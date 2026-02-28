Driftledare växtodling
2026-02-28
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skjörby Gård AB i Enköping
För dig som har initiativförmåga, stort intresse för växtodling och ny teknik!
Vi letar efter dig som vill ta ansvar för gårdens växtodling, som lätt tar till dig ny teknik och som kan hantera många olika arbetsuppgifter.
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för att planera och genomföra växtodlingssäsongen och optimera produktionen på ett resurseffektivt sätt. Arbetet innebär till stor del att du arbetar självständigt och driver verksamheten framåt.
Du behöver ha kunskap om och erfarenhet av växtodling och de körslor som det innebär. Färdigheter i att serva och underhålla maskiner och redskap är ett plus. Vi ser gärna att du har ett giltigt sprutcertifikat.
Du kan ta ansvar för din egen arbetsdag, kan planera framåt, har lätt för att samarbeta och håller god ordning och reda.
Skicka din ansökan till skjorbygard@gmail.com
senast den 31 mars. Vid frågor, kontakta oss via mail eller ring Magnus Bergström, 0708-69 65 30. Vi ser fram emot din ansökan!
Skjörby Gård AB driver konventionell växtodling på ca 400 ha utanför Enköping. Större delen av odlingen är med i Lantmännens koncept Klimat & Natur. Vi har egen spannmålstork och lagring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: skjorbygard@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skjörby Gård AB
