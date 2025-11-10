Driftledare till Parkavdelningen
2025-11-10
Parkavdelningen är en liten avdelning med 11 tillsvidareanställda, därför spelar alla en nyckelroll i vårt gäng. Under perioden maj till september tillkommer drygt 30 säsongsanställda kollegor. Vi söker dig som vill bidra till att utveckla Piteås parker, gröna miljöer, lekparker samt andra offentliga utemiljöer.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Din uppgift som driftledare är att i leda, planera och styra den dagliga verksamheten i parkavdelningens driftorganisation. Du rapporterar direkt till chefen för parkavdelningen som är den som har det övergripande personal, verksamhets och ekonomiska ansvaret. Din tjänst innehåller både praktiskt och administrativt arbete. Här ligger ansvaret för skötsel av stora delar av kommunens gröna ytor, parker och lekparker.
Fakturering och fakturor såväl som ansvar för när maskiner skall repareras eller bytas samt för driftens lokaler ligger i din roll som driftledare.
Från oktober till april kan arbetsuppgifterna variera, du ingår då bland annat i arbetslaget vad gäller beredskapstjänst för snöröjning (var tredje vecka) Kvalifikationer
Du är van att arbeta på ett strukturerat sätt och med god planering. Uppdragets utformning kräver dock stor flexibilitet och att du lösningsorienterat tar dig an de utmaningar som uppstår i vardagen. Du gillar att jobba självständigt så väl som i grupp och ser det som en rolig utmaning att arbeta i en stad som utvecklas. För att lyckas i rollen krävs god förmåga att kommunicera, samarbeta, prioritera samt ta eget ansvar för ditt arbete. I rollen ingår daglig kontakt med kunder och medborgare i uppdraget.
Krav för tjänsten är att du har en god fysik och van vid fysiskt arbete samt en god datavana. Du har B- körkort för manuell växellåda samt förarbevis för snöskoter samt ett eller fler års erfarenhet av maskinkörning inklusive snöröjning med midjestyrd maskin.
Det är meriterande om du har en trädgårdsutbildning inom skötsel av park och grönytor eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och eller utbildning/arbetslivserfarenhet av arbetsledning. Det är även meriterande om du har C-behörighet.
Vi erbjuder
En möjlighet att göra skillnad och ha betydelse, att vara en del i det som ger Piteås medborgare en möjlighet till rekreation och återhämtning i vardagen och det som både medborgare och besökare uppskattar och kommer ihåg. Hos oss får du jobba i en arbetsgrupp där vi tillsammans hjälper varandra att växa i yrkesrollen likväl som individer. Vi erbjuder ett utvecklande, roligt och varierat arbete.
Välkommen med din ansökan senast 25-11-23
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Kultur, park och fritid är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Piteå kommun
Piteå Kommun
Åsa Wilén asa.wilen@pitea.se 0911-69 68 07
9595853