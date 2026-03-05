Driftledare/Ingenjör
2026-03-05
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare energi AB i Gällivare
Driftledare/ingenjör till Gällivare Energi
Vill du arbeta nära produktionen och vara med och säkerställa en trygg och stabil energiförsörjning i Gällivare? Vi söker nu en driftledare/ingenjör till vår produktionsorganisation.
Gällivare Energi AB har i över 40 år producerat och distribuerat lokal energi. Idag levererar vi fjärrvärme till privatpersoner och företag i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Vår produktion baseras huvudsakligen på fjärrvärme och el, där vi arbetar aktivt för att utveckla ett hållbart och robust energisystem.
Vi har tillsammans i organisationen tagit fram en värdegrund, VARM, som står för Vi-känsla, Ansvar, Respekt och inkludering, Målinriktning. Dessa värden vägleder oss i både vardag och beslut.
Vår nuvarande driftledare går i pension efter många år i verksamheten och vi söker därför dig som vill ta över en viktig roll i vår driftorganisation.
Som driftledare/ingenjör arbetar du nära den dagliga driften av våra produktionsanläggningar och leder driftpersonalen i det operativa arbetet. Du har en central roll i att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift av våra produktionsanläggningar.
Rollen innebär både tekniskt arbete och ledarskap där du bidrar till driftoptimering, planering och utveckling av våra energianläggningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och stötta driftpersonalen i det dagliga arbetet
• Ansvara för planering och personalbemanning inom driftorganisationen
• Arbeta med driftoptimering och tekniskt stöd i produktionen
• Planera kort- och långsiktiga arbeten tillsammans med produktionschef och övriga funktioner
• Delta i eller leda utvecklingsarbete och investeringsprojekt kopplade till våra produktionsanläggningar
• Ansvara för delegerade arbetsmiljöuppgifter
• Säkerställa att drift och arbeten genomförs på ett säkert och strukturerat sättKvalifikationer
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där teknik, drift och människor möts.
• Teknisk utbildning inom energi, drift, process eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet från drift av energi- eller processanläggningar
• God samarbets- och kommunikationsförmåga
• Erfarenhet från fjärrvärmeproduktion, kraftvärme eller liknande energiverksamhet
Meriterande
• Teknisk utbildning inom energi, drift, process eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Ledarskapserfarenhet
• Kunskaper inom automation och styrsystem
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du samarbetar med andra och bidrar till att utveckla verksamheten.Om tjänsten
• Tillsvidareanställning
• Heltid
• Placeringsort: GällivareSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan till:jobbansokan@gallivareenergi.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
