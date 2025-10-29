Driftingenjör inom driftledning
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.
Nu söker vi en erfaren elkraftingenjör som vill anta en roll som driftingenjör inom driftledning hos oss!
Du kommer att ingå i gruppen Driftledning och hydrologi. Vi är idag elva engagerade kollegor med varierande bakgrund och utbildning, tillsammans har vi gedigen erfarenhet av vattenkraft och elproduktion. Vi samarbetar löpande med kollegor från vattenkraftens produktionsenhet samt andra delar av organisationen som teknik, underhåll, projekt, koncernens kraftkontrollfunktioner och externa parter. Vårt främsta fokus är en säker och pålitlig elproduktion.
Som driftingenjör kommer du att arbeta brett med frågor av både operativ och strategisk karaktär. Här kommer exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Allmänna driftsfrågor, problemlösning i den dagliga driften
Arbeta med upprättande av selektivplaner, kortslutnings-/felströmsberäkningar, reläskyddsinställningar för generatorer, transformatorer, anslutningsspann
Funktionell kravställning vid större anläggningsförändringar som påverkar person- och anläggningssäkerheten, både kravställning och granskning i enlighet med våra riktlinjer och rutiner
Upprättande av styrande dokument, mallar och processbeskrivningar kopplat till ansvaret och arbetsuppgifterna
Stöd vid felsökning och haveriutredning, grundorsaksanalys vid störningar
Interna utbildningsinsatser
Beredskap som vakthavande ingenjör (VHI) kan komma att ingå.
Kravspecifikation
Flera års relevant arbetslivserfarenhet, vi ser gärna att du arbetat med vattenkraft och elproduktion
Eftergymnasial elkraftteknisk utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper om uppbyggnad och funktion av elkraftsystem och kontrollanläggningar
Erfarenhet av att tolka och tillämpa elsäkerhetsföreskrifter
Erfarenhet av felsökning
ESA-utbildning.
Meriterande är:
Kunskap om vattenkraftstationers dynamiska egenskaper (hydrodynamik, stations-, turbin-, spännings-, frekvens- och effektreglering)
Erfarenhet av att hålla i och genomföra ESA-utbildningar och andra interna utbildningar inom exempelvis teknik för kontrollanläggningssystem.
Vi söker dig som är strukturerad, metodisk och har ett starkt säkerhetsfokus - både anläggnings- och personsäkerhet. För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, ha god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och kunna sätta dig in i nya frågeställningar. Vi värdesätter också långsiktighet, kvalitetsmedvetenhet och analytisk förmåga.
Du arbetar målinriktat och driver processer framåt, både självständigt och i samverkan. Arbetet kräver mycket kommunikation, du talar och skriver både svenska och engelska. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Placeringsort
Vi erbjuder flexibel placering vid någon av Vattenfall Vattenkrafts etableringar i Sverige, exempelvis Jokkmokk, Luleå, Umeå, Storuman, Sundsvall, Näsåker, Sollefteå, Bispgården, Östersund, Älvkarleby, Trollhättan eller Solna.Publiceringsdatum2025-10-29Kontakt
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Mats Riekkola. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 23 november, 2025. Du ansöker genom att bifoga ditt CV och besvara några inledande frågor. Du behöver inte inkludera ett personligt brev.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/mangfald-jamstalldhet-inkludering
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning. Så ansöker du
