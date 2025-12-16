Driftchef VA och renhållning
Vill du vara med och göra skillnad i en kommun där du ser resultatet av ditt arbete varje dag? Hos oss kombinerar du strategiskt ansvar med vardagsnära påverkan. Vi söker en Driftchef för enheterna VA och renhållning.
Om Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som Driftchef ansvarar du för drift, kvalitet och hållbar utveckling inom två viktiga områden: VA och renhållning. Tjänsten innebär att du spelar en nyckelroll i att planera, följa upp och utveckla verksamheterna för att säkerställa en trivsam och säker miljö för våra invånare. I rollen har du ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi där en del innebär att du styr och planerar detaljbudgeten för driften och tar fram underlag för investeringar för de anläggningar du har ansvar för.I teamet har du 6 engagerade medarbetare och en arbetsledare. I personalansvaret ingår att hantera personalfrågor, rekrytering och kompetensutveckling. I din roll ansvarar du även för att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagar, regler och riktlinjer.Det dagliga arbetet består av breda kontaktvägar och samarbete med andra verksamheter inom kommunen, myndigheter och externa aktörer.
Tjänstgöringsort: Högsby med möjlighet till distansarbete Profil
Vi söker dig som är en närvarande ledare med stort engagemang och en drivkraft att vara med och utveckla förvaltningen till nästa nivå. Du är lyhörd, lösningsorienterad och trivs med ett nära samarbete med dina kollegor. Du har dessutom en förmåga att motivera andra och skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Vi ser att du har:
Akademisk examen inom byggteknik, VA, miljöteknik eller liknande område. Alternativt har du annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom något av områderna VA-system eller avfallshantering.
Flerårig erfarenhet av ledarskap inom tekniska verksamheter.
Vana av budgetarbete, personalledning och att driva förändrings- och utvecklingsprocesser.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från en politiskt styrd organisation
Kännedom om upphandlingar enligt LOU/LUF samt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor inom fastighetsdrift
Vad erbjuder vi?
En meningsfull och viktig roll där du får möjlighet att utvecklas.
Ett nära samarbete med kollegor från olika avdelningar
Korta beslutsvägar där du får vara med och påverka
En hållbar arbetsmiljö där vi värnar om både arbetsglädje och balans mellan jobb och fritid - med möjlighet till flexibla arbetstider och livsbalans.
Här får du vara med och bygga framtidens Högsby - i en kommun där din insats verkligen räknas.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Högsby Kommun med OnePartnerGroup. Skicka in din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Sanna Olsson på telefonnummer 0733-948473 eller mail sanna.olsson@onepartnergroup.se
Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR. Välkommen med din ansökan!
