Driftchef till Taxus AB
2025-09-16
Vill du vara med och utveckla en verksamhet där både affären och människorna står i centrum? Hos Taxus AB får du som driftchef en nyckelroll i att leda den dagliga driften, följa upp resultat och skapa långsiktig lönsamhet - samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team i en växande entreprenadbransch. Låter det som något för dig? Då kan det här vara nästa steg i din karriär! Publiceringsdatum2025-09-16
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Taxus AB.Om företaget
Taxus AB är ett uthyrningsföretag specialiserat på bygg- och anläggningsmaskiner med förare. Företaget erbjuder maskiner, lyft- och transportlösningar samt helhetskoncept som Taxus TotalRent där kunderna får en enkel kontaktväg för både maskiner och transporter. Medarbetarna är en central del av verksamheten - många har arbetat länge i företaget och lyfter fram trygghet, ordning och trivsel som starka skäl att stanna. Taxus satsar på arbetsmiljö, säkerhet, miljömedvetenhet och kompetensutveckling vilket gör att både kunder och anställda kan känna sig trygga med leveranserna. Företaget verkar främst i Västsverige och är en uppskattad partner i entreprenadbranschen, känd för sin professionalism, punktlighet och personliga service.Dina arbetsuppgifter
I rollen som driftchef har du det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten fungerar effektivt och lönsamt. Du leder och fördelar arbetet inom teamet, säkerställer rätt bemanning och skapar tydliga förutsättningar så att medarbetarna kan utföra sina uppgifter på ett professionellt och hållbart sätt. Personalansvar är en viktig del av rollen, där du ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av både individer och grupp. Du samordnar resurser och driver projekten framåt enligt plan, samtidigt som du har ett tydligt fokus på affären och ekonomin. I arbetet ingår att följa upp budget, analysera kostnader och intäkter samt säkerställa att verksamheten når sina resultatmål. Rollen innebär också att identifiera förbättringsmöjligheter som stärker lönsamheten på sikt. Som driftchef ser du till att affärerna blir rätt från början, från att bedöma ekonomisk hållbarhet i offerter och projekt, till att följa upp kalkyler mot verkligt utfall och bidra i kunddialogen. På så sätt kombinerar du ett tydligt ledarskap med en affärsmässig helhetssyn, där både verksamhetens stabilitet och företagets tillväxt står i centrum.
Ansvara för att den dagliga verksamheten fungerar effektivt och lönsamt
Leda och fördela arbetet inom teamet med ansvar att planera, följa upp och utveckla medarbetarna
Samordna resurser så projekt drivas framåt med fokus på ekonomi och affären samt följa upp budget, analyserar kostnader och intäkter
Ta ansvar för affären och bedöma om ett projekt eller en offert är ekonomiskt hållbar, följa upp kalkyler mot utfall och ha kunddialog
Central roll i att skapa stabilitet i driften och samtidigt utveckla verksamheten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Flera års erfarenhet av ledarskap med personal- och resultatansvar, gärna från driftmiljö inom bygg eller annan entreprenadbransch
B-körkort
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen som driftchef behöver du ha ett helhetsperspektiv och förmåga att se både verksamhetens dagliga behov och affärens långsiktiga lönsamhet. Du är analytisk och bekväm med att arbeta nära siffror - att följa upp budget, kalkyler och resultat är en naturlig del av ditt arbetssätt. Samtidigt är du en trygg ledare som skapar struktur, tydlighet och förtroende i vardagen. Vi tror att du är självgående, ansvarstagande och trivs med att ta egna initiativ - särskilt när det handlar om att driva affärer framåt och fatta beslut i en föränderlig miljö. Rollen kräver att du kan kombinera ekonomiskt fokus med förmågan att engagera och samordna människor och att du ser värdet i att skapa långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stenungsund Lön: Enligt överenskommelse
