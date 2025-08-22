Driftchef till fastighetsavdelningen
2025-08-22
Vill du vara med och leda driften av våra fastigheter med fokus på långsiktig hållbarhet, effektivitet och kundnöjdhet? Vi söker nu en driftchef som vill ta ansvar för den tekniska driften av våra fastigheter och utveckla vårt arbetssätt tillsammans med ett engagerat team.
Om oss och tjänsten
Fastighetsavdelningen består idag av fastighetsdrift, byggservice och IT. Tillsammans ansvarar vi för skötsel och underhåll av våra fastigheter och tekniska system. Sektionen fastighetsdrift är en del inom fastighetsavdelningen vilket ger dig stor möjlighet att vara delaktig i utformingen av sektionens utveckling.
Som driftchef ansvarar du för att säkerställa att våra fastigheter fungerar optimalt - både tekniskt och ekonomiskt. Du leder sektionen fastighetsdrift med ett team av 5 stycken drifttekniker, samordnar externa leverantörer och arbetar nära byggledare och andra avdelningar. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, där du får möjlighet att påverka och utveckla våra rutiner och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla driftorganisationen
Ansvara för tekniska installationer, myndighetskrav och arbetsmiljö
Säkerställa att försäkrings- och myndighetskrav uppfylls genom planering och uppföljning av myndighetsrelaterade besiktningar
Ansvara för fastighetsdokumentation såsom ritningar och driftinstruktioner
Förvalta fastighetstekniska system för exempelvis tillsyn och skötsel
Säkerställa energieffektiv drift och underhåll
Ansvara för upphandling och samordning av tekniska tjänster
Avtalsförvaltning och uppföljning
Följa upp driftkostnader och nyckeltal
Driva projekt inom fastighetsdrift
Hyres-, faktura- och övrig administration
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i ett stabilt, lönsamt och samhällsnyttigt företag med god sammanhållning och korta beslutsvägar. SÖRAB satsar både på kompetensutveckling och sociala aktiviteter.
Om dig
Du har en utbildning inom fastighetsteknik, energi, VVS eller liknande på minst gymnasienivå i grunden alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen har du minst 10 års erfarenhet inom teknisk fastighetsdrift och minst 3 års erfarenhet som chef med personalansvar. Du har goda kunskaper om styr och reglerteknik, underhållsplanering och vana vid att arbeta i drift- och underhållssystem. Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift. B-körkort och tillgång till egen bil är krav för tjänsten.
Som person är du strukturerad med förmåga att självständigt planera och prioritera ditt eget och medarbetarnas arbete. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter. Självklart har du även en god samarbetsförmåga. Publiceringsdatum2025-08-22Övrig information
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Du utgår från huvudkontoret i Vallentuna men resor till våra anläggningar förekommer regelbundet.
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta fastighetschef Rikard Fröling via e-post på rikard.froling@sorab.se Så ansöker du
Vi ser gärna att du i din ansökan bifogar ett CV och ett personligt brev där du kort berättar varför du är intresserad av tjänsten samt beskriver dina styrkor och utvecklingsområden i ditt ledarskap.
Observera! att vi inte tar emot ansökningar via e-post utan du registrerar din ansökan via annonsen. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Teknisk utbildning på minst gymnasienivå alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
Minst 10 års erfarenhet inom teknisk fastighetsdrift
Minst 3 års erfarenhet som chef med personalansvar
God kunskap om styr- och reglerteknik, energioptimering och underhållsplanering
Goda kunskaper i Officepaketet samt vana av att arbeta i drift- och underhållssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande
Kunskap i AFF-avtal och dess konstruktion
Erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete
Erfarenhet av upphandling av fastighetsdrift och entreprenader
Erfarenhet av att arbeta i en offentlig verksamhet
Om arbetsgivaren - SÖRAB
SÖRAB är ett regionalt miljö-, och returbolag i norra Stockholm som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om kommunalt avfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Vi tar även emot verksamhetsavfall från företag. Idag är vi drygt 60 anställda. Så ansöker du
