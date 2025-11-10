Driftchef Bageri - ICA Maxi Stenhagen, Uppsala
2025-11-10
Vi söker en ny ledare till vårt fantastiska bageri på ICA Maxi Stenhagen!
Är du en erfaren bagare med passion för ditt yrke? Har du ledarerfarenhet och förmågan att med trygghet och entusiasm få med dina cirka 12 medarbetare i bageriet? Då är det kanske just dig vi söker!
Vårt bageri
ICA Maxi Stenhagen erbjuder kunderna nybakat bröd och bakverk årets alla dagar. Här bakas allt med kärlek, från grunden. Detta innebär ett äkta hantverk där hela bakprocessen sker i butiksbageriet, från mjölet i silon till färdig limpa.
Butikens skickliga bagare och konditorer arbetar med stolthet för att bageriet ska vara en fräsch och inbjudande avdelning där kunderna både får inspiration och en upplevelse av hantverket. Bageriet är modernt, fullutrustat med en maskinpark som ger de allra bästa förutsättningarna att hålla en hög produktion av förstklassiga bröd och bakverk. Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
I rollen som Driftchef Bageri är du ansvarig för att planera, leda och utveckla ansvarsområdet - såväl strategiskt som operativt. Du är arbetsledare i den dagliga driften, du driver sälj och lönsamhet och arbetar aktivt med säljstyrning, säljplanering, svinn och egenkontroll.
Du är en erfaren Bagare och ledare som är mån om att arbeta med kvalitativa råvaror och har stenkoll på både årets traditionella högtider, samtidigt som du hänger med i, och bevakar aktuella trender. Du har lätt för att se möjligheter och har en positiv inställning till utmaningar du ställs inför. Du skapar och förankrar rutiner i det dagliga arbetet samt utvecklar sortimentet och inspirationen inom hela ansvarsområdet.
En av dina främsta uppgifter är att leda och motivera dina medarbetare. Du har en naturlig förmåga att skapa en trivsam arbetsmiljö och du drivs av att se andra utvecklas.
Du rapporterar till Butikschefen.
Dina personliga egenskaper
Du har en mycket god känsla för service och människor. I butikens öppna bageri, mitt i butiken möter du dagligen kunder, du hjälper dem med beställningar, rådgivning och med att svara på frågor. Du har lätt för att samarbeta med människor och jobbar bra ihop med andra. Du är en äkta lagspelare och bidrar till en trevlig stämning och ett engagerat team.
Som person är du utvecklingsfokuserad, kreativ, entusiasmerande och handlingskraftig. Självklart har du ett stort kundfokus, hög social kompetens och en god kommunikationsförmåga.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning) på heltid i butikens bageri. Arbetspassens tider är fördelade över bageriets alla öppettider. Tillträde efter överenskommelse, dock gärna så snart som möjligt. Lön efter överenskommelse.
Vad kan ICA Maxi Stenhagen erbjuda dig?
Butiken erbjuder dig en spännande utmaning och ett stimulerande arbete i en butik som har stora framtidsplaner och starka värderingar. Att värna om sin personal är viktigt för ICA Maxi Stenhagen. Butiken erbjuder en trivsam och trygg arbetsplats med högt i tak med en stark gemenskap som präglas av glädje och samarbete. ICA Maxi Stenhagen sätter stor stolthet i allt de gör, nämligen att alltid överträffa förväntningar och ge kunden matinspiration, en förenklad vardag och handelns bästa kundmöte!
Har du några frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Rolf Lindgren på Future Management, 070-513 66 94
Välkommen med din ansökan!
Den 25:e Februari 1998 slår ICA handlarna Bo Malm och hans fru Wivi-Anne upp dörrarna till ICA Maxi Stenhagen och det blev en stor succé. Sedan 2004 driver sonen Urban Malm butiken tillsammans med delägarna Gabriel Purbe och Ludvig Purbe. Butiken som är Uppsalas största har idag en säljyta på 8 000 kvadratmeter och totalt cirka 190 anställda medarbetare. Ersättning
