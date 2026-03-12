Driftansvarig med preppkockansvar, Bar Lido
2026-03-12
Dina arbetsuppgifter
Som driftansvarig/preppkock ansvarar du för den dagliga driften av Bar Lido - Bio Skandias bar och kök. Rollen är både operativ och administrativ och omfattar ledning av personal, köksarbete, driftplanering, kvalitetssäkring samt utveckling av barens utbud.
1. Drift och underhåll av Bar Lido
• Ansvara för barens dagliga drift och säkerställa tydliga rutiner och arbetsflöden.
• Säkerställa att arbetsmiljö, hygienrutiner och livsmedelshantering följer gällanderegelverk och interna riktlinjer.
• Upprätthålla ordning, renlighet och funktion i kök, servering och förvaringsutrymmen.
• Ta emot leveranser, hantera mottagning och lagerhållning samt koordinera eventuella driftåtgärder.
2. Budget och inköp
• Ansvara för inköp av mat och dryck och säkerställa kostnadseffektivitet.
• Följa upp budget och arbeta med kostnadskontroll och effektiv resursanvändning i samråd med Ekonomi.
• Planera, utveckla och kvalitetssäkra utbudet av mat, dryck och övrig försäljning i baren.
• Utforma och uppdatera dryckesmenyer och vinlista i samråd med relevanta funktioner.
3. Operativt köksarbete
• Delta aktivt i det dagliga köksarbetet genom prepp, tillagning och menyförberedelser.
• Säkerställa hög och jämn kvalitet i smak, produktion och presentation.
• Arbeta operativt enligt schema, inklusive varannan helg.
• Ta fram och uppdatera cateringmeny till Event och särskilda arrangemang.4. Personalansvar och schemaläggning
• Leda, koordinera och stödja serveringspersonalens arbete.
• Introducera ny personal och säkerställa att rutiner och arbetsmetoder följs.
• Ansvara för planering och schemaläggning i enlighet med driftsbehov och kompetensfördelning.
• Upprätthålla en god arbetsmiljö och ett professionellt teamarbete.
5. Gästupplevelse och service
• Säkerställa att baren erbjuder en välkomnande och professionell gästupplevelse.
• Bidra till att skapa en trivsam atmosfär som harmoniserar med Bio Skandias profil och Bar Lidos koncept.
• Följa upp gästfeedback och initiera förbättringsåtgärder.
• Samarbeta med Marknadskoordinatorn kring marknadsföring, kommunikation och synlighet för Bar Lido.
6. Regelverk och tillstånd
• Säkerställa att alla relevanta tillstånd följs, inklusive livsmedelsregler, hygienrutiner och andra myndighetskrav.
• Arbeta systematiskt med dokumentation, kontrollpunkter och uppföljning inom områden som rör drift, säkerhet och kvalitet.
7. Event och specialvisningar
• Samarbeta med Event och Projekt vid event, specialvisningar och arrangemang där mat och dryck ingår i upplevelsen.
• Planera bemanning, förberedelser och serviceinsatser inför event.
• Vara delaktig på plats vid större genomföranden för att säkerställa kvalitet och smidiga flöden.
• Bidra med idéer och stöd vid aktiveringar kopplade till baren, såsom bokning av
DJs, liveframträdanden och temakvällar/quiz.
Rapportering
Vem du rapporterar till: VD, Vince Scheynius. I samråd med Projektledare.
Vem som rapporterar till dig: Personal i Bar Lidos servering och drift.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: producent@stockholmfilmfestival.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Filmfestival AB
(org.nr 556443-1822)
Drottninggatan 82 (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bar Lido Jobbnummer
9794690