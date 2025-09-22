Driftansvarig Fjärrvärme
2025-09-22
Vill du vara med och säkra framtidens hållbara energiförsörjning i Malung-Sälen?
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande Driftansvarig för fjärrvärme som vill spela en nyckelroll i utvecklingen av vår energiförsörjning. Här får du möjlighet att kombinera teknik, hållbarhet och samhällsnytta och samtidigt bidra till en trygg, effektiv och miljövänlig värmeleverans till våra kunder.
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Som Driftansvarig Fjärrvärme ansvarar du för den dagliga driften, underhållet och utvecklingen av våra fjärrvärmeanläggningar. Du arbetar både operativt och strategiskt - alltid med fokus på säkerhet, effektivitet och miljö.
I rollen arbetar du bland annat med att:
* Ansvara för drift och underhåll av fjärrvärmeanläggningar
* Planera och genomföra förebyggande underhåll
* Följa upp driftdata och optimera anläggningarnas prestanda
* Leda och samordna externa entreprenörer
* Delta i investerings- och utvecklingsprojekt
* Säkerställa att verksamheten uppfyller gällande miljö- och säkerhetskrav
Kvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk utbildning inom energi, drift, el, VVS eller annat som vi bedömer motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med fjärrvärme, energiproduktion eller liknande teknisk drift. Det är meriterande om du har godkänd pannskötarutbildning, erfarenheter av arbetsledning samt kunskap om miljö och säkerhetslagstiftning.
För oss är det även viktigt med god datorvana och erfarenhet av styr och övervakningssystem. B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Vi tror att du är en självgående och lösningsorienterad person med ett stort tekniskt intresse. Du samarbetar gärna, är noggrann och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs med att ta ansvar och ser alltid möjligheter till förbättringar.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter både din kompetens och ditt engagemang. Vi erbjuder:
* Ett självständigt och varierande arbete i en framtidsbransch
* Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
* Kompetenta och engagerade kollegor
* Goda möjligheter till vidareutbildning
Vill du bli en del av vårt team och bidra till ett hållbart Malung-Sälen?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
