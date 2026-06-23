Drift- och Servicechef- Gävle
Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
2026-06-23
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-ett nära ledarskap som formar framtidens fastighetsdrift
Hos Gavlefastigheter får du en nyckelroll i att utveckla bolagets fastighetsdrift och de servicetjänster som ska erbjudas till Gävle kommuns verksamheter. Uppdraget handlar om att leda en bred och samhällsviktig verksamhet med ett nära och närvarande ledarskap, samtidigt som du driver utvecklingen mot en mer hållbar, kostnadseffektiv och säker drift.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med strategisk utveckling – och som motiveras av att skapa fungerande helheter i en komplex verksamhet där många behov ska mötas samtidigt.
Om rollen
Som drift- och servicechef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom drift- och serviceavdelningen. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och har en central roll i att utveckla arbetssätt, struktur och samverkan inom hela organisationen. Rollen innebär ledarskap genom fyra enhetschefer, där du skapar tydlighet, riktning och goda förutsättningar för både resultat och utveckling. Du är en viktig länk mellan strategiska mål och operativ leverans, och säkerställer att helheten fungerar för bolagets hyresgäster.
Ditt uppdrag
I rollen leder, utvecklar och följer du upp verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet. Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
leda och utveckla drift- och serviceverksamheten inom fastighetsdrift, tekniska system, transport, logistik samt inomhus- och utemiljö
säkerställa en energieffektiv, kostnadseffektiv, kvalitetssäker och trygg fastighetsdrift
ansvara för servicetjänster till kommunens verksamheter, exempelvis möbler och fordonslösningar
driva budget-, resultat- och verksamhetsansvar med fokus på måluppfyllelse
utveckla arbetssätt, processer och samverkan inom och mellan verksamhetsområden
bidra aktivt i bolagets ledningsgrupp och i den strategiska utvecklingen
säkerställa efterlevnad av kvalitets- och miljökrav samt driva förbättringsarbete
följa omvärldsutveckling och omsätta nya möjligheter inom teknik och drift till förbättringar i verksamheten Bakgrund
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom fastighet, teknik, drift, ekonomi eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du har erfarenhet av:
chefsrollen med personal-, budget- och verksamhetsansvar i en komplex organisation
arbete inom fastighetsdrift och service eller liknande verksamhet
att driva utveckling, förändringsarbete och förbättrade arbetssätt
Som ledare
Du är kommunikativ och samarbetsinriktad och trivs i en roll där du leder genom andra chefer. Samtidigt har du ett starkt driv att utveckla verksamheter som skapar konkret värde – både för organisationen och för de kommunala verksamheter som är beroende av fungerande drift och service. Du kombinerar ett affärsmässigt tänk med ett starkt samhällsengagemang och fattar beslut som bidrar till största möjliga nytta för kommunmedborgarna.
Därför Gavlefastigheter
Hos oss får du möjlighet att påverka utvecklingen av ett omfattande fastighetsbestånd som har stor betydelse för människor och samhällsutvecklingen i Gävle. Du blir en del av en organisation med höga ambitioner inom hållbarhet, teknikutveckling och energieffektivisering, där du tillsammans med kompetenta kollegor bidrar till långsiktiga värden för både verksamheten och samhället.
Välkommen att bli en del av Gavlefastigheters fortsatta utveckling.
Du är varmt välkommen att ta en förutsättningslös och konfidentiell kontakt med oss i ett första skede om du vill veta mer om uppdraget innan du formellt söker tjänsten. Samtalet är givetvis konfidentiellt och icke bindande. Intervjuer sker löpande från början av augusti.
Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Vi ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB.
VI tillhandahåller ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns verksamheter. Det omfattar förvaltningen av ca 550 000 kvm lokalyta. Platser där människor möts, utvecklas och växer. I vårt uppdrag förvaltar vi allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag
(org.nr 559069-9632)
Första Magasinsgatan 3 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Arbetsplats
Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering Kontakt
Ylva Ponsiluoma ylva@balkefors-ponsiluoma.se 0733434026 Jobbnummer
9975366