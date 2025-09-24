Dörrproduktion

Lurs Dörr AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Tanum
2025-09-24


Gediget hantverk sedan 1948. Vårt breda sortiment och hantverkskunnande gör att vi når upp till högt ställda krav på kvalitet och design.
Vi söker nya medarbetare till vår dörrproduktion. Stor vikt läggs vid att Du kan arbeta självständigt, ta initiativ, är kvalitetsmedveten och kan arbeta mot tydligt uppsatta mål. Din kreativitet är särskilt värdefull då vi är ett företag i ständig utveckling.

Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: christopher@lursdorr.com

Detta är ett heltidsjobb.

Lurs Dörr AB (org.nr 556735-1811)
Kragenäsvägen 1 (visa karta)
457 96  LUR

För detta jobb krävs körkort.

9524375

