Dörrproduktion
Lurs Dörr AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Tanum
2025-09-24
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed

Gediget hantverk sedan 1948. Vårt breda sortiment och hantverkskunnande gör att vi når upp till högt ställda krav på kvalitet och design.
Vi söker nya medarbetare till vår dörrproduktion. Stor vikt läggs vid att Du kan arbeta självständigt, ta initiativ, är kvalitetsmedveten och kan arbeta mot tydligt uppsatta mål. Din kreativitet är särskilt värdefull då vi är ett företag i ständig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: christopher@lursdorr.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lurs Dörr AB
(org.nr 556735-1811)
Kragenäsvägen 1
)
457 96 LUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9524375