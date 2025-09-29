Domänarkitekt
2025-09-29
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren domänarkitekt som tar helhetsansvar för att designa tekniska lösningar inom ett transformationsområde. Rollen innebär att översätta affärskrav till säkra, hållbara och skalbara lösningar samt fatta centrala arkitekturbeslut. Du säkerställer att arkitekturen följer etablerade standarder och riktlinjer, samtidigt som den är robust och anpassad till verksamhetens mål.
I uppdraget ingår att förankra arkitektur på både domän- och lösningsnivå i affärsbehoven. Du ansvarar för styrning, säkerhet och efterlevnad av regulatoriska krav samt dokumentation i form av arkitekturdiagram, standarder och beslutsunderlag. Rollen omfattar även riskidentifiering, exempelvis kopplat till prestanda eller säkerhet, och att föreslå åtgärder för riskhantering.
Som domänarkitekt samarbetar du nära med affärsarkitekter för att säkerställa att funktionella behov möts. Du vägleder utvecklare, bidrar till problemlösning och kommunicerar risker och avvägningar tydligt till ledning och andra intressenter.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Definiera tekniska lösningar (komponenter, integrationer, gränssnitt).
Genomföra teknikval och konsekvensanalyser avseende prestanda, säkerhet och kompatibilitet.
Säkerställa att best practices används, såsom API-first, mikrotjänster, serverless och DevSecOps.
Översätta affärskrav till teknisk roadmap och designa lösningar som är i linje med etablerade standarder.
Designa och leverera komplexa, integrerade lösningar.
Säkerställa att integration, datamigrering och säkerhetskrav efterlevs.
Kommunicera tekniska risker och avvägningar till ledning och intressenter.Kvalifikationer
Teknisk kompetens
Förmåga att definiera tekniska lösningar (komponenter, integrationer, gränssnitt).
Erfarenhet av teknikval och konsekvensanalyser (prestanda, säkerhet, kompatibilitet).
Kunskap om best practices (API-first, mikrotjänster, serverless, DevSecOps).
God förståelse för branschrelevanta teknologistackar.
Arkitektur och metodik
Erfarenhet av referensarkitekturer, styrning och säkerhetskrav.
Förmåga att översätta affärskrav till teknisk roadmap.
Dokumenterad erfarenhet av att designa och leverera komplexa, integrerade lösningar i linje med etablerade standarder.
Kompetens inom integration, datamigrering och säkerhets-/kvalitetskrav.
Förmåga att definiera och validera tekniska roadmaps och arkitekturbeslut.
Ledarskap och samarbete
Van vid att vägleda utvecklare och ingenjörer i implementation.
Erfarenhet av styrning av utvecklingsuppgifter, ansvarsfördelning och teknisk progress.
Förmåga att kommunicera tekniska risker och avvägningar till ledning och intressenter.
Erfarenhet och utbildning
Minst 5 års erfarenhet inom lösningsarkitektur, systemdesign eller tekniskt ledarskap.
Högre examen inom teknik/datavetenskap (meriterande).
Erfarenhet av tekniska lösningar för invoice-to-cash-processer (fakturering, betalningar, tvisthantering).
Erfarenhet av att leverera ERP- och faktureringslösningar (COTS/SaaS) med minimal anpassning, gärna i multi-region- och multi-valutamiljöer.
Start/Längd
Start: 2025-10-27
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Göteborg (SE), hybrid
Om Rasulson Consulting
