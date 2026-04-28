Dokumentationstekniker
2026-04-28
Placeringsort: Göteborg (på plats i Eningos lokaler)
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Urval: Tillsätts löpande
Om Eningo
Eningo är ett växande och innovativt teknikföretag som driver förändring i anläggnings- och infrastruktursektorn. Vi arbetar med datadriven samhällsutveckling och stöttar offentliga och privata aktörer i att skapa effektiv och hållbar. Vår arbetsplats är inkluderande, jämställd och präglas av ett högt engagemang och kollegialt samarbete.
Om rollen
Vi söker nu en dokumentationstekniker till ett konsultuppdrag inom teknisk anläggningsdokumentation med fokus på el- och byggrelaterad CAD-dokumentation.
Rollen innebär att arbeta med teknisk dokumentation kopplad till el- och anläggningssystem. Du säkerställer att ritningar, scheman och dokumentation är korrekta, uppdaterade och anpassade för drift, underhåll och framtida ombyggnationer.
Exempel på arbetsuppgifter
Framtagning och uppdatering av teknisk dokumentation enligt standard
Elscheman, layouter och komponentlistor
Dokumentation anpassad för drift, underhåll och framtida ombyggnad
Samordning mellan el, kontroll och skydd
Relationshandlingar efter genomförda förändringar
Dokumentation i AutoCAD och GIS
Kvalifikationer (krav)
Dokumenterad utbildning inom CAD
Dokumenterad utbildning inom GIS
Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom CAD, el-dokumentation eller teknisk dokumentation
Erfarenhet från minst ett relevant och avslutat uppdrag inom området de senaste 3 åren.
Erfarenhet av arbete med ritningar, scheman och teknisk dokumentation
God förståelse för elsystem och tekniska ritningar
Kunskap om relevanta standarder inom teknisk dokumentation
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet teknisk dokumentation av elnät och anläggningar
EBR ESA-E1-certifiering
Erfarenhet av elkraft, anläggning eller infrastruktur
Erfarenhet av relationshandlingar (as-built)
Erfarenhet av arbete enligt krav från offentlig beställare
Vana att arbeta i strukturerade dokumentationsprocesser

Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och systematisk
Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter framåt
Du trivs i en miljö där ordning, dokumentation och processer är centrala
Du är van vid att bemöta kunder på ett professionellt sätt
Vi erbjuder dig
En växande arbetsgivare som bryter ny mark inom samhällsbyggnad
Möjlighet att utvecklas i en roll med både tekniskt och administrativt ansvar
Kollegor med hög kompetens och varierande bakgrund
En inkluderande och jämställd arbetsplats där vi är måna om varandra Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt till hello@eningo.se
. Urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten, kontakta VD Gösta Malmqvist, 0704-473563.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: hello@eningo.se
Arbetsgivare Eningo AB
