Dokumentadministratör
Saab Aktiebolag / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-07-10
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Dokumentadministratör
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Sektionen Configuration och Document Management är en del av det större Special Engineering inom Saab Naval utvecklingsorganisation. Sektionen är lokaliserad till Karlskrona och expanderar för tillfället för att kunna möta framtida projektbehov. Vi söker därför en Dokumentadministratör.
Din roll
Som Dokumentadministratör hos oss blir du en del av våra kundprojekt där vi nyutvecklar, modifierar eller underhåller ubåtar och ytfartyg. Kunden är ofta Svenska Försvarsmakten, men kan också vara andra kunder. I projekten kommer du att vara experten i informationshantering och de verktyg vi använder, både externa, och ett antal egenutvecklade system.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Korrekt hantera diverse projektdokumentation från kunder och leverantörer i våra system
Säkerställa smidigt informationsflöde genom att hantera, paketera, lagra och leverera dokument till kunder och leverantörer
Hålla samman kompletta leveranser och ta fram följebrev
Kvalitetskontrollera information i våra system, att den ligger på rätt plats, i rätt tid, är granskad och klar
Följa upp ordning och reda i informationen och att projektspecifika rutiner följs
Hjälpa och guida medarbetare med hur de ska hantera sin information i våra system
Bidra till att utveckla Saab Kockums framtida förmåga genom att vara en del av vårt ständiga förbättringsarbeteProfilKvalifikationer
Organiserad och en proaktiv person som är stolt över att hålla noggranna register
En naturlig problemlösare med ett skarpt öga för detaljer och en passion för ständig förbättring
Erfaren i arbete med teknisk information, kanske med komplexa produkter i PDM/PLM-system
Van vid att arbeta i projektform och har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Social och lätt att samarbeta med kollegor internt och hos kunden
Tjänstgöringsort Karlskrona.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9999785