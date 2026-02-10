Doktorander i Sociologi
2026-02-10
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed upp till tre doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi.
Institutionens avsikt är att anta sökande med utmärkta akademiska meriter som visar prov på förmåga att bedriva forskning inom sociologi. Forskarutbildningen utgör fyra års heltidsstudier och leder fram till doktorsexamen.
Syftet med forskarutbildningen är att ge fördjupade kunskaper i sociologi och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig expertis samt metodologisk skicklighet. Utbildningen är förankrad i en internationell vetenskaplig miljö med forskargrupper och regelbunden seminarieverksamhet. I utbildningen ingår att läsa forskarutbildningskurser i syfte att tillgodose fördjupad kunskap inom ämnet samt utveckla teoretisk och metodologisk skicklighet. Utbildningen inkluderar även administrativa sysslor och undervisning upp till 20%. Ytterligare information om doktorandstudierna finns på:http://www.soc.uu.se/utbildning/Forskarutbildning
Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs grundläggande samt särskild behörighet.
- Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande kunskaper.
För antagning till utbildningen krävs att den sökande:
- bedöms ha sådana förmågor i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen;
- har kvalifikationer som gör att den sökande vid verksamhetsbehov kan undervisa på institutionens grundutbildning (på svenska);
- har mycket goda färdigheter i engelska i både tal och skrift;
- kan arbeta både självständigt och inom en grupp.
Urval
Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och genomföra forskningsprojektet. Bedömningen kommer att grunda sig på den sökandes betyg, kvaliteten på examensuppsatser, referenser, relevanta erfarenheter, personlig lämplighet, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten inklusive forskningsplanen samt intervjuer.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Ansökan ska innehålla:
- Ansökan om att antas till doktorandstudier: https://www.uu.se/download/18.47485c5919b379183f19704d/1769592435563/Ansokan_forskarniva_210304.pdf
- Ett personligt brev som beskriver sökandens bakgrund och motiverar ansökan samt lämplighet för anställningen (max 1000 ord). Brevet ska också innehålla information om sökandens kompetens för att genomföra projektet.
- Bevittnade kopior av examensbevis för relevanta examina eller motsvarande.
- Bevittnat utdrag ur betygsregister (t.ex. Ladok) som visar betyg på genomförda kurser.
- Handlingar som styrker yrkeserfarenhet av forskningsverksamhet, i förekommande fall.
- Forskningsplan (se nedan).
- Verk av vetenskaplig karaktär (kandidat-, magister- och mastersuppsatser, publicerade böcker, bokkapitel, artiklar eller annat skrivet material).
- Kontaktuppgifter till två vidtalade referenspersoner.
Observera att äktheten av de inlämnade intygen måste vidimeras av minst två personer vars kontaktuppgifter också ska lämnas.
Forskningsplan:
En kort forskningsplan för avhandlingsarbetet ska bifogas (ca 2000 ord). I forskningsplanen förväntas den sökande diskutera det tilltänkta avhandlingsarbetets forskningsuppgift i relation till tidigare forskning och teori samt kort presentera en lämplig metod för studien. I slutet av forskningsplanen kan den sökande reflektera över hur det tilltänkta avhandlingsarbetet knyter an till pågående forskning vid institutionen. Syftet med forskningsplanen är att pröva den sökandes förmåga att strukturera en forskningsuppgift, sätta den i relation till sociologiska teorier och välja lämpliga metoder, samt värdera den sökandes forskningsintressen i relation till institutionens forskningsverksamhet. Sökande kommer, när de formella kraven är uppfyllda, att bedömas och rangordnas efter åberopat skriftligt material inklusive forskningsplanen. Forskningsplanen kan utformas på engelska eller svenska.
Intervju med högst rankade sökande kan förekomma. Sökande bör vara tillgängliga för intervju, antingen genom möten på institutionen eller via ZOOM tisdag 19:e maj 2026, 10:00-15:00.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, t.o.m. 2030-08-31. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-09-01. Placeringsort: Uppsala.
Lön: Den utvalda kandidaten kommer att erbjudas doktorandanställning under en period på fyra år. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen, professor Maria Törnqvist, studierektorsoc-fu@uu.se
, eller prefekten, professor Hannah Bradby, prefekt-soc@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2026, UFV-PA 2026/420
