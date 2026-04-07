Doktorander i proteindesign
Forskarutbildningsämne:
Kemi
Beskrivning av doktorandprojektet:
Vi söker en motiverad doktorand till vår forskargrupp inom de novo proteindesign. Tjänsten finansieras av ett anslag från Novo Nordisk Foundation (Ascending Investigator Grant) och fokuserar på att utveckla nästa generations proteinbaserade katalysatorer för hållbara kemiska transformationer.
Med en växande global efterfrågan på hållbara material, kemikalier och livsmedelsproduktion finns ett stort behov av innovativa katalytiska lösningar. Projektet syftar till att designa enzymer som inte existerar i naturen, genom att kombinera fysikaliskt-baserade designprinciper, AI-baserad proteindesign och syntetisk biologi.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att arbeta i gränslandet mellan beräkningsbaserad och experimentell proteinvetenskap. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
De novo design av proteiner och enzymer med hjälp av beräkningsmetoder och AI
Experimentell produktion, rening och karakterisering av designade proteiner
Utveckling av nya biokatalysatorer för hållbar kemi, grön organisk kemi och cirkulär bioekonomi
Integration av proteindesign med syntetisk biologi
Erfarenhet av tvärvetenskapligt forskningsarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom analytisk förmåga, självständighet, samarbetsförmåga och vetenskaplig nyfikenhet.
Behörighet:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet[KEMI] har den som har kunskaper motsvarande minst 90 högskolepoäng i kemi (allmän, analytisk, oorganisk, organisk och fysikalisk kemi samt biokemi). Dessa ska inkludera ett självständigt arbete samt ämnesspecifika studier på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng
Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Bakgrund
Vi söker en kandidat som är starkt motiverad, kreativ och intresserad av tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan kemi, biologi och datavetenskap.Kvalifikationer
Masterexamen (eller motsvarande) inom biokemi, bioteknik, bioinformatik, kemisk biologi eller närliggande område
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Meriterande:
Erfarenhet av proteinteknik, enzymologi eller molekylärbiologi
Erfarenhet av beräkningsmetoder (t.ex. de novo proteindesign, molekylmodellering, maskininlärning eller bioinformatik)
Erfarenhet av biokemiska eller biofysiska karakteriseringsmetoderOm företaget
Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU i Uppsala har cirka 110 anställda och utgör tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på Ultuna campus. Här finns kompetens inom kemi, bioteknik, mikrobiologi, växtbiologi och livsmedelsvetenskap, samt avancerad infrastruktur såsom molekylärbiologiska plattformar, NMR och röntgentekniker.
Forskningen inom den utlysta tjänsten kommer att bedrivas inom avdelningen för organisk kemi, ledd av professor Per-Olof Syrén, ämnesföreträdare i organisk kemi.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Omfattning:
100%
Placering:
Uppsala/UltunaTillträde
Enligt överenskommelse.
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-04.
Läs mer om de bilagor som din ansökan ska innehålla på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/hur-kan-jag-bli-doktorand/ansokan-och-bilagor/
Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som bifogas i ansökan, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119757".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Almas allé 5 (visa karta
)
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Per-Olof Syrén perolof.syren@slu.se
