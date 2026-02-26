Doktorander i data- och informationsvetenskap, 1-2 anställningar
Linnéuniversitetet / Högskolejobb / Växjö Visa alla högskolejobb i Växjö
2026-02-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö
, Uppvidinge
, Nybro
, Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal
utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap,
mjukvaruteknik och medieteknik. För närvarande arbetar fler än 60 personer på
institutionen. Institutionen har starka kopplingar till andra institutioner vid
Linnéuniversitetet samt till industriella och offentliga samarbetspartners.
Ämnesområde för befattningen: Data- och informationsvetenskap
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i
både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt
HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Institutionen för datavetenskap och medieteknik rekryterar en doktorand som ska
bidra till Vetenskapsrådets forskningsprojekt Simulering av urbana dynamik:
Visualisering och nätverk för epidemiologi och samhällspåverkan i Sverige.
Därutöver kommer doktoranden att medverka i forskningsprogrammet FORECAST
AI-Driven Integration and Forecast of Forest Supply Data for Sustainable and
Climate-Resilient Value Chains, finansierat av initiativet The Bridge. Projektet
fokuserar på AI-driven dataintegration, prognostisering, scenariesimulering samt
visuella beslutsstödsystem för hållbara skogsbaserade försörjningskedjor i nära
samverkan med industriella partners. Projekten syftar till att utveckla interaktivametoder,
beräkningsmodeller, artificiella intelligensmodeller samt visual analyticsverktyg som integrerar urbana data, skogsdata, temporala och multivariatanätverksmodeller samt simulering av smittspridningsdynamik i svenska stadsmiljöer.
Doktoranden kommer att arbeta med design och implementering av interaktiva
webbaserade och/eller immersiva analysmiljöer som integrerar temporala nätverk,
heterogena rumsligt-temporala data samt AI-baserade prognos- och
simuleringsmodeller. Dessa miljöer ska stödja modellering och analys av spridning av
infektionssjukdomar i urbana miljöer samt hållbarhetsbedömning och datadrivet
beslutsfattande inom skogsbaserade försörjningskedjor, baserat på verkliga urbana,
demografiska, skogliga och leverantörsrelaterade data. Arbetet omfattar konstruktion
och bearbetning av heterogena rumsligt-temporala och leverantörsdata; design av
kunskapsgrafsbaserade datamodeller för integration av urbana, skogliga och
marknadsrelaterade datakällor; utveckling av AI-baserade prognos- och
scenariesimuleringspipelines som kombinerar maskininlärning och
simuleringsmetoder; samt utveckling av visual analytics-lösningar och
beslutsstödsgränssnitt med människa-i-loopen. Dessa verktyg ska stödja
folkhälsomyndigheter, stadsplanerare, beslutsfattare, hållbarhetsanalytiker och
industriella intressenter i tolkning av resultat, utforskning av interventions- och
scenariostrategier samt förbättrat beslutsfattande. Gränssnitten kan omfatta
webbplattformar, miljöer med stora bildskärmar eller andra immersiva
analyslösningar för att främja utforskning och kollaborativt resonemang.
Anställningen erbjuder möjlighet att arbeta i gränslandet mellan datavetenskap,
visualisering, skogsforskning, folkhälsa och samhällspåverkan. Den ger även
möjlighet att bidra till hållbara skogsbaserade värdekedjor, klimatresilient planering
av försörjningsnätverk samt datadrivet industriellt beslutsfattande genom avancerade
metoder inom artificiell intelligens och visual analytics. Doktoranden kommer att
delta i studier och diskussioner tillsammans med intressenter och domänexperter,
bidra till spridning av vetenskapliga resultat samt samarbeta med nationella och
internationella partners inom visualisering, epidemiologi och urban dataforskning.
Doktoranden kommer även att samarbeta med industriella partners inom skogs- och
försörjningskedjesektorerna genom samskapande workshops, utvärdering av
prototyper och aktiviteter för teknologitransfer, i syfte att säkerställa att
forskningsresultaten omsätts i praktiska beslutsstödsverktyg. Den sökande förväntas
bedriva självständigt vetenskapligt arbete och producera publikationer av hög kvalitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:
• Avlagt examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande
kunskaper.
Särskild behörighet har den som:
• godkända kurser om minst 90 hp i ämnet Data- och informationsvetenskap eller motsvarande och
• ett individuellt arbete om minst 15 hp i ämnet Data- och
informationsvetenskap eller motsvarande.
Ansök senast den 26 mars, 2026.
För att läsa den fullständiga annonsen och ansöka besök Linnéuniversitetets hemsida: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället Ersättning
Lön enligt stege Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), http://www.lnu.se Jobbnummer
9764488