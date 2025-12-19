Doktorand inom Tumörmikromiljö
2025-12-19
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen för tumörmikromiljö
Forskargruppen bedriver forskning inom cancer, specifikt hjärntumörer.
Forskargruppen leds av Mattias Belting, Professor i Onkologi, och består av doktorander, postdoktorer, labingenjörer, projektassistenter samt en MSc student.
Forskargruppen söker nu en driven och motiverad kandidat för forskarutbildning. Anställningen är på heltid under 48 månader. Föreslaget tillträdesdatum är 15 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Som doktorand kommer du ingå i projektet "Identifieringen av ytantigen vid behandlingen av hjärntumörer".
I arbetsuppgifterna ingår experimentellt arbete, analys av data och sammanställning av resultat. Arbetsuppgifterna inom rollen kommer beröra forskningsområdet Translationell cancerforskning. Fler arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för tjänsten. Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- MSc inom bioinformatik eller motsvarande
- Erfarenhet av bioinformatiska analyser inom tumörbiologi
- Erfarenhet av experimentellt arbete inom cancer.
- God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Meriterande:
- Erfarenhet av primära tumörceller.
- Erfarenhet av programmering i R.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Önskat startdatum 15 februari 2026.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa. Minst två referenser med fullständiga kontaktuppgifter.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
