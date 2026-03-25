Doktorand inom Proteomisk Hematologi
2026-03-25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vi söker en doktorand med placering inom forskargruppen för Proteomisk Hematologi på Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap.
Vid forskargruppen för Proteomisk Hematologi arbetar vi med att förstå varför leukemi hos barn beter sig annorlunda från leukemi hos vuxna. Vår forskning fokuserar på proteinernas roll i blodcellsutveckling och leukemi. Forskningen är viktig för att hitta nya angreppspunkter anpassade för att bekämpa denna cancertyp specifikt hos barn och vuxna. Forskargruppen leds av Universitetslektor Jenny Hansson och verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Forskargruppen är integrerad i Lund Stem Cell Center, ett internationellt rankat forskningscenter inom de strategiska områdena stamcellsbiologi och regenerativ medicin.
Läs mer om forskargruppen Proteomisk Hematologi https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/hansson
Som arbetsplats värnar vi om en utvecklande arbetsplats och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje och delaktighet för alla medarbetare. Den stimulerande forskningsmiljön inom Lund Stem Cell Center bidrar dessutom till många samarbeten och nytänkande.
Projektet handlar om att kartlägga proteindrivna regulatorer av cellöde i utvecklingshematopoes och barndomsleukemi genom studier av proteindegradering i normal blodcellsutveckling och akut leukemi.
Huvudarbetsuppgifterna för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning och därför kommer du både vara antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Du kommer att:
- Planera projekt och genomföra forskning och experiment enligt projektbeskrivningen
- Analysera data och sammanställa resultat
- Publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter
- Delta i gruppmöten och samarbeta med gruppmedlemmar
- Delta i avdelningsmöten och seminarier
- Delta i relevanta kurser för utbildningen
I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning.
Krav för antagningen är:
avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. god förmåga av att tillgodogöra sig forskarutbildningen
särskild behörighet:
- minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap
- kunskaper motsvarande lägst 3-årig gymnasiekompetens i engelska
Krav för anställningen är:
- Masterexamen inom molekylärbiologi eller biokemi
- Forskningserfarenhet inom hematologi
- Erfarenhet av isolering av blodstamceller
- Erfarenhet av arbete med navelsträngsblod
- Erfarenhet av arbete med leukemiska cellinjer och primära blodceller i kultur
- Erfarenhet av flödescytometri
- Erfarenhet av conditional degron tag system
- Erfarenhet av ubiquitin-specific proximity labelling
- Erfarenhet av degradering av kromatin-modifierare
- Goda kunskaper om thermal proteome profiling
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska
- Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team
- Förmåga att arbeta strukturerat
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av analys av blodstamcellsreglering och cancerutveckling
- Erfarenhet av andra tekniker inom proteomik, såsom Western blot och immunoprecipitation
- God analytisk och problemlösningsförmåga
- Samarbetsanda, en positiv attityd och förmåga att stötta teammedlemmar
Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva
och https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva/anstallningsvillkor-doktorandervid
på universitetets webbplats.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 01.05.2026 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100).
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt uppgifter till referenser.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/1054".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Jenny Hansson jenny.hansson@med.lu.se +46462220508
9819229