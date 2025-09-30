Doktorand i Xingqi Chens grupp
Uppsala universitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-09-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala
, Upplands Väsby
, Gävle
, Gotland
eller i hela Sverige
Doktorand i Xingqi Chen grupp
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologihttps://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst är tillgänglig för högt motiverade personer med intresse för encellsbiologi som vill bli en del av enheten för molekylära verktyg vid Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi. Doktoranden kommer att handledas av Dr. Xingqi Chen. Forskningen i detta projekt syftar till att förstå tumörmetastaser.
Detta projekt syftar till att (1) avgränsa det epigenetiska landskapet för hjärnmetastaser, (2) identifiera dynamiska förändringar i kromatintillgänglighet associerade med metastatiskt återfall, och (3) kartlägga tumör-mikromiljö-interaktioner som stöder hjärnkolonisering.
Vi kommer att analysera parade primära och återfallande kliniska prover med hjärnmetastaser. Med hjälp av encells epigenetiska profileringstekniker kommer vi att generera högupplösta profiler av kromatintillgänglighet för att avslöja regulatoriska element och transkriptionsprogram unika för metastatiska celler.
Mer information om forskargruppens verksamhet finns på https://www.chenlabuppsala.com
Den framgångsrika kandidaten kommer att ägna större delen av sin tid åt sin utbildning på forskarnivå. Andra tjänsteaktiviteter inom institutionen, t.ex. Utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (maximalt 20 %). Anställningen kommer att förlängas med den tid som ägnas åt undervisning för att möjliggöra fyra års heltidsstudier på forskarnivå.
Kvalifikationskrav
För att uppfylla behörighetskraven för doktorandstudier måste du
- ha en masterexamen (avancerad nivå) i molekylärbiologi, läkemedelsteknik, bioteknik eller liknande områden
- ha avlagt minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på masternivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.
- Tidigare erfarenhet av cancerforskning
- Tidigare laboratorieerfarenhet inom molekylär- och cellbiologi, såsom PCR, flödescytometri, cellodling etc.
- Tidigare erfarenhet av beräkningsbiologi, t.ex. dataanalys av bulk-RNA-sekvensering och scRNA-sekvensering.
- Dokumenterad erfarenhet av bildanalys med ImageJ eller QuPath.
- Mycket god muntlig och skriftlig kunskap i engelska.
Ytterligare kvalifikationer
- Ha erfarenhet av djurmodellering
- Ha erfarenhet av hantering av kliniska prover, såsom FFPE
- Bekant med immunkemiprocessen
Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på https://www.uu.se/vetenskapsomrade/medicin-och-farmaci/utbildning/utbildning-pa-forskarniva
. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.
För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/.
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Xingqi Chen, xingqi.chen@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2026, UFV-PA 2025/2620
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Institutionen för immunologi, genetik och patologi Jobbnummer
9532164