Doktorand i Tumörvaskulärbiologi
2025-11-14
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologihttps://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten innefattar egna forskarstudier inom cancer och vaskulärbiologi i Anna Dimberg 's forskargrupp. Projektet är fokuserat på att förstå vilka molekylära mekanismer som styr immuncells-rekrytering i tumörer, och hur abnorma tumörkärl påverkar tumörprogression och terapisvar. Cellkultur modeller, experimentella tumörmodeller och analys av vävnader från humana tumörer kommer att användas för att identifiera och undersöka nya mål för cancerterapi. Arbetet inkluderar molekylär karaktärisering av mikromiljön i humana hjärntumörer och experimentella tumörmodeller.
Mer information om forskargruppen finns på:https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi/forskning/vaskularbiologi/anna-dimberg/
Doktorandtjänsten innefattar fyra års fulltidsstudier. Innehavare av tjänsten kommer framförallt att genomgå forskarutbildning, men även andra uppgifter inklusive undervisning och administration kan ingå upp till 20%. Tjänsten kommer att förlängas motsvarande tiden som använts för undervisning för att säkerställa att fyra år används för forskarutbildning.
Kvalifikationskrav
• Masterexamen i medicinsk forskning eller relaterat område
• Expertis i att odla endotelceller i kombination med andra celltyper
• Erfarenhet av att arbeta med endotelcells-immuncellsinteraktioner
• Erfarenhet av att arbeta med CRISPR/Cas modifiering av celler
• Expertis i analys av blodkärl och immunceller i humana och experimentella tumörmodeller
• Expertis i FACS analys
• Erfarenhet av att arbeta med experimentella gliom-modeller
• Expertis i imaging tekniker, inkluderande konfokalmikroskopi
• Erfarenhet av bildanalys
• Expertis i cellbiologi och molekylärbiologi
Önskvärt/meriterande i övrigt
• Utmärkt förmåga att arbeta självständigt och i en grupp
• Förmåga att presentera forskning muntligt och skriftligt
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Dimberg, 0702-166496, anna.dimberg@igp.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 28 november 2025
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
