Doktorand i specialpedagogik
Stockholms Universitet
2025-09-01
Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.
Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.
Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd.
Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denna är en del av.
Inom forskningen i specialpedagogik vid Stockholms universitet finns fem större forskningsområden som fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget: Delaktighet och lärande, Etik, makt och profession, Lärandemiljöer och didaktisk utveckling, Migration och utbildning, Spädbarnsåret och förskolans specialpedagogik. Mer information om forskningen som bedrivs av institutionens professorer och docenter finns i deras forskningsprofiler.
Mer information om oss finns på: http://www.specped.su.se.
Forskarutbildningsämne
Det är en öppen utlysning inom specialpedagogik. Avhandlingsämnet kan med fördel knytas an till forskning vid Specialpedagogiska institutionen.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har fullgjort kurser om minst 90 hp i specialpedagogik eller i ett för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne, varav minst 15 hp skall utgöras av uppsats på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska.
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- forskningsplanens relevans för kunskapsområdet med betoning på genomförbarhet och nyskapande frågeställningar
- analys och upplägg i tidigare arbeten
- metodologisk och vetenskaplig förmåga
- förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser
- förmåga att uttrycka sig skriftligt i akademisk genre
- den tänkta studiens eventuella etiska implikationer.
Som underlag för bedömningen används forskningsplanen, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.
Tidigare arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området är meriterande.
Läs mer om bedömningsprocessen i den Allmänna Studieplanen på webbsidan: https://www.su.se/specialpedagogiska-institutionen/forskning/börja-forska.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildning Iris-Corinna Schwarz, mailto:iris-corinna.schwarz@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
