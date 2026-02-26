Doktorand i spatial statistik
Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i spatial statistik.
Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är den 30 april 2026.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Rumsliga data inkluderar arealdata, geostatistiska fält, samt punktprocesser. Punktprocesser beskriver var händelser inträffar och i många tillämpningar även när händelser inträffar. Exempel på punktprocesser är data som beskriver positionen av och tidpunkten för sjukdomsfall, brottshändelser och trafikolyckor. Sådana data analyseras vanligtvis med rumsliga eller rumstemporala punktprocessmodeller, vilka beskriver hur händelser uppstår och samverkar. I många tillämpningar är varje händelse dessutom associerad med ytterligare information, exempelvis patientinformation, typ av brott, eller vilka fordon som var inblandade i trafikolyckan. Detta leder till så kallade markerade punktmönster, där såväl händelsernas positioner och tidpunkter som deras tillhörande attribut är av intresse.
Det huvudsakliga målet med doktorandprojektet är att utveckla adaptiva statistiska modeller för markerade rumsliga och rumstemporala punktprocesser. Många verkliga problem uppvisar betydande rumslig heterogenitet och tidsmässig variation och kan därför inte beskrivas tillfredsställande med modeller som antar data är stationära eller kan beskrivas av en enhetlig struktur. Projektet syftar till att utveckla flexibla modellramverk som möjliggör att centrala egenskaper hos processen, såsom intensitetsstruktur, markfördelning och interaktioner mellan händelser, kan variera lokalt i rummet och förändras över tid. Forskningen kommer att omfatta modellutveckling, statistisk inferens och diagnostiska metoder, samt tillämpningar på verkliga icke-stationära problem där dynamiskt föränderliga förlopp är centrala.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Doktoranden kommer att antas i forskarutbildningsämnet beräkningsmatematik och beräkningsstatistik.
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsmatematik och beräkningsstatistik krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng som bedöms tillhöra ämnet beräkningsmatematik och beräkningsstatistik (vilket innefattar matematisk statistik, matematik och datavetenskap samt nära relaterade områden) varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Goda programmeringskunskaper i R krävs. Dokumenterade kunskaper inom spatialstatistik, stokastiska processer och punktprocessmodellering är meriterande.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, krävs. Den sökande förväntas ta en aktiv roll i utvecklingen av doktorandprojektet och bidra till forskningsverksamheten inom institutionen. Den sökande bör vara motiverad, ha ett genuint intresse för metodutveckling och kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra. God samarbets- och kommunikationsförmåga samt ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt är av stor vikt.
Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde hösten 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 30 april 2026. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word- format:
Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
Curriculum vitae.
Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
Kontaktinformation till minst två referenspersoner
Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Mer information
Mer information lämnas av Mehdi Moradi (mehdi.moradi@umu.se
).
Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik:https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/
Välkommen med din ansökan! Ersättning
