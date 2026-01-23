Doktorand i rättsvetenskap
Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet.
Institutionen har omkring 150 anställda och 5 500 studenter. Drygt 70 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett trettiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen. Doktorander vid Juridicum blir en viktig del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Denna annons gäller såväl anställning som antagning till forskarutbildningen. Endast den som antagits till forskarutbildningen kan anställas som doktorand. Sökande som når upp till den nivå som krävs för att antas till forskarutbildningen men som i konkurrens inte erbjuds anställning, kan ändå komma att antas till forskarutbildningen om annan godtagbar finansiering kan ordnas före den 31 december 2027.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet har du som avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet om dessa meriter bedöms ge en kompetens för utbildning på forskarnivå som är likvärdig med juris kandidatexamen eller juristexamen i fråga om såväl vetenskapliga färdigheter som juridisk allmänbildning av betydelse för den ämnesinriktning utbildningen avser.
För behörighet fordras mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i engelska ger också behörighet.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Juridiska fakultetens bedömningsgrunder vid prövning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utgörs av sökandens allmänna kompetens samt:
- doktorandprojektets originalitet,
- teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning,
- metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen och
- tillskottet av ny kunskap och dess relevans, och
- projektets genomförbarhet.
Kriterier som används för att bedöma sökandes allmänna kompetens är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och/eller engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Vid bedömningen av sökandens allmänna kompetens kan beaktas uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys samt beaktas yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Information om forskarutbildningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen Agnes Hellner
Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av Daniel Larsson
Information om anställning vid Juridiska institutionen och om annan godtagbar finansiering än anställning lämnas av prefekten Gustaf Sjöberg
