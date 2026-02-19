Doktorand i psykologi
2026-02-19
Doktorand i utvecklingspsykologi
Inom gruppen https://www.
uu.se/institution/psykologi/forskning/forskargrupper/divelab (DiVE) forskar vi om barns tidiga utveckling. I våra kliniska projekt Projekt Småsyskon och PIP (Preschool Brain Imaging and Behaviour Project) vill vi lära oss mer om den tidiga utvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och ADHD för att förbättra möjligheterna för tidig diagnos och individualiserat stöd i framtiden. Vi bedriver även tvillingstudier med spädbarn och barn för att bättre förstå hur genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till individuella skillnader i hjärnutveckling och beteende (t.ex., Babytwins, iTWIN). I våra projekt använder vi oss av alltifrån beteendetestning och föräldraintervju till ögonrörelsemätning/pupillometri och hjärnavbildning.
Doktoranden kommer att arbeta inom ramen för denna forskargrupp och de tillhörande projekten. Den specifika inriktningen formas i dialog mellan doktoranden och handledarna.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör att analysera data från projekten som nämns ovan, skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultaten muntligt i olika sammanhang. Utöver forskararbetet innefattar forskarutbildningen kurser på 60 högskolepoäng. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annan institutionstjänstgöring ingå, upp till max 20% av arbetstiden.
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit. För behörighet krävs dessutom att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:1064, HF 7 kap 35 §).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064, HF 7 kap 39 §).
Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Specifika krav för denna tjänst
Mycket god förmåga att tala och skriva på engelska är ett krav, liksom goda generella kommunikations- och samarbetsförmågor. Tjänsten kräver även dokumenterad erfarenhet av, och fallenhet för, kvantitativ dataanalys och statistik.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter av liknande forskning som den som bedrivs i gruppen. Dokumenterad erfarenhet av att ta eget ansvar för projekt och driva dem framåt under handledning. Färdigheter inom programmering.
För mer information om forskarutbildning i psykologi: https://www.uu.se/institution/psykologi/utbildning/forskarutbildning
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt ihttps://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:
- https://www.uu.se/download/18.3639f68418f572f151d707/1715160978111/Ansokan_forskarniva_210304.pdf
- Personligt brev på max 1 A4 sida där du specifikt kommentar på din lämplighet i relation till de specifika krav och önskemål som nämndes ovan, samt eventuell annan direkt relevant information
- CV
- Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
- Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
- Kontaktuppgifter till kliniska och akademiska referenser
- Övriga meriterande uppgifter, exempelvis publikationer
Här finner ni mer information om https://www.uu.se/download/18.115f2a47190a21551e9dcd32/1723111392591/Ny
antagningsprocedur till forskarutbildningen i psykologi_slutgilitig-svensk_web.pdf
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala, Sverige.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Terje Falck-Ytter, mailto:terje.falck-ytter@psyk.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2026. UFV-PA 2026/466.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
