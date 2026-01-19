Doktorand i nordiska språk
Vill du gå en forskarutbildning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Letar du efter en arbetsgivare som investerar i hållbart medarbetarskap och erbjuder säkra, gynnsamma arbetsförhållanden? Vi välkomnar dig att ansöka om en doktorandtjänst vid Uppsala universitet.
Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bedriver undervisning och forskning i flera av de klassiska och samtida språken och kulturerna, samt lingvistik och språkteknologi. Denna mångfald av språkliga, litterära och kulturella inriktningar utgör en kärna i humanistisk forskning och lägger dessutom en hållbar grund för fruktbara samarbeten inom fakulteten, men också med andra vetenskapsområden och samhället i stort.
Vid Institutionen för nordiska språk finns ett forskarutbildningsämne, nordiska språk. Inom detta är variationen på studierna stor; studierna kan omfatta t.ex. text- och samtalsforskning, svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk, språkstruktur, sociolingvistik, runologi, namnforskning, historisk lingvistik, flerspråkighet, filologi, grannspråk och dialekter (för exempel, se institutionens forskningssida och pågående avhandlingsprojekt). Vi välkomnar sökande inom samtliga delar av ämnet.Dina arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras genom anställning som doktorand på Institutionen för nordiska språk. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst. Doktoranden förväntas delta i och bidra till verksamheten vid institutionen.
Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som, utöver den grundläggande behörigheten, också har särskild behörighet.
studieplan Nordiska spraÌŠk SPRAÌŠKFAK 2018-70_revidering VT24_efter FN .pdf för utbildning på forskarnivå i nordiska språk vid Uppsala universitet.
Bedömningskriterier
Antagningen till utbildning på forskarnivå bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och avhandlingsplanen. I handledarkollegiets bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Sökande som utses till tätgruppen för anställningen kommer att kallas till intervjuer och muntliga projektpresentationer.Övrig information
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7
finns mer information om utbildning på forskarnivå.
ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta följande:
- Ifylld https://www.uu.se/download/18.3d05a9541939564b8da3c9c5/1734071769403/ansoÌˆkningsblankett_fu.pdf#Antagning
- Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som "personligt brev").
- Meritförteckning, inkl. registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Uppsatser och/eller examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
- En avhandlingsplan (omfattande högst 5 sidor exkl. referenser) som beskriver ett projekt som den sökande skulle vilja genomföra.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, t.o.m. 2030-07-31 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2031-07-31 (med institutionstjänstgöring). Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Studierektor för utbildning på forskarnivå Yvonne Hallesson, yvonne.hallesson@nordiska.uu.se
, tel. 018-471 1294.
Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2026, UFV-PA 2025/3793
