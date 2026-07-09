Doktorand i Laboratoriemedicin
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-07-09
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Experimentell Onkologi på Avdelningen för Translationell Cancerforskning, Lunds universitet ledd av Professor Kristian Pietras drivs av övertygelsen att en tumör är ett kommunicerande organ bestående av ett flertal celltyper som gemensamt utvecklas till den dödliga sjukdomen cancer. Tumörer är heterogena och innehåller maligna celler med olika proliferativ och metastatisk potential. Även om det är ett väletablerat faktum att tumörens mikromiljö starkt bidrar till en tumörs tillväxt och utveckling, vet vi inte mycket om heterogenitet inom celltyper i tumörens stroma. Vår strategi kombinerar högupplösta studier av grundläggande biologiska koncept med avancerade musmodeller av cancer och exklusiva kliniska patientmaterial för att undersöka mikromiljöns roll i cancerns initiering, progress och resistens mot behandling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tillväxtfaktorfamiljen Transforming Growth Factor (TGF)-ß består av mer än 30 medlemmar som reglerar cellöde, proliferation, tillväxt och apoptos i olika celltyper. Våra studier tyder på att direkt målinriktning av receptorn ALK1 är det mest effektiva sättet att terapeutiskt utnyttja TGF-ß-signalering i stromala celler. Även om ALK1 historiskt sett har betraktats som en endotelcellrestriktad receptor, har våra senaste studier också identifierat dess uttryck i immunsuppressiva makrofager. Hämning av ALK1 förbättrar effekten av immunterapi som ett resultat av djupgående förändringar av immuncell-landskapet. I det här projektet kommer vi att mekanistiskt utforska ALK1:s roll i skärningspunkten mellan vaskulärbiologi och tumörimmunitet.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Magisterexamen eller motsvarande
Dokumenterade avklarade kurser inom onkologi
Erfarenhet av forskning inom onkologi med resulterande publikationer
Erfarenhet av forskning med experimentella djurmodeller
Erfarenhet av multiplex immunfärgning
Meriterande för anställningen är:
Läkarexamen
Erfarenhet av olika forskningsprojekt inom ramen för sin utbildning
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.Övrig information
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.
Anställningen är en doktorandanställning, omfattning 100%, med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV med meriter relevanta för anställningen samt ett personligt brev med motivering till sökandes lämplighet. Ansökan ska också innehålla examensbevis och uppgifter till två referenspersoner.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 19 (visa karta
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223 62 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9998011