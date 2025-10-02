Doktorand i Karin Forsberg Nilssons forskargrupp
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig i Karin Forsberg Nilssons forskargrupp vid Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi forskar om hjärntumörformerna glioblastom och medulloblastom. Forskningen i gruppen är inriktad på att identifiera nya tumör-drivande mutationer i den icke-kodande delen av tumörens arvsmassa. Vi driver också projekt om tumörmikromiljö med fokus på extracellulärmatrisens proteoglykan-komponenter. Våra projekt är inriktade mot nya målmolekyler för behandling av elakartade hjärntumörer. Här kan läsa mer om vår forskning: https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi/forskning/neuroonkologi-och-neurodegeneration/karin-forsberg-nilsson Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad person för studier av mekanismer för uppkomst och spridning av hjärntumörer. I arbetsuppgifterna ingår forskning om kandidatgener som potentiella måltavlor för framtida läkemedelsutveckling i elakartade hjärntumörer med användning av cellulära och molekylärbiologiska analyser, samt bioinformatiska metoder. Arbetet kommer också att bestå i att analysera hjärntumörmikromiljön med inriktning mot enzymer som styr biosyntes och nedbrytning av proteoglykaner. Arbete med experimentella hjärntumörer i möss och zebrafisk ingår.
Doktorandanställningen avser egna forskningsstudier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.
Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha avlagt masterexamen på avancerad nivå inom medicin, biomedicin, farmaci, molekylärbiologi, genetik eller motsvarande, eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
Det krävs dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete inklusive odling av primära tumörceller. Dokumenterad erfarenhet av standardtekniker inom cell- och molekylärbiologi som t. ex. immunfluorescensfärgning, western blot och cellbaserade analyser krävs.
Den sökande ska ha mycket god förmåga att utrycka sig på engelska i tal och skrift.
Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.
Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på https://www.uu.se/vetenskapsomrade/medicin-och-farmaci/utbildning/utbildning-pa-forskarniva
. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.
För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/
. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Forsberg Nilsson, Karin.nilsson@igp.uu.se
, 070 167 95 79
Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2025, UFV-PA 2025/2619.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi Jobbnummer
9536595