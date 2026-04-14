Doktorand i biologi
2026-04-14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Ämnesbeskrivning
Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.
Rädslans kemi- Indirekta predatoreffekter i akvatiska födovävar
Målet med PhD projektet är att kartlägga indirekta effekter av predatorer i akvatiska miljöer. Predatorer får ofta oproportionerligt stor effekt genom att skrämma bytesdjur till nya beteenden som leder till kaskaderande effekter i födovävar. Marina plankton reagerar på predatorer genom att öka sin ljusproduktion (mareld), vertikalmigrera, eller producera potenta gifter. Effekterna ger upphov till storskaliga processer som giftiga algblomningar och minskad kolinlagring i havet. De inducerbara försvaren regleras med hjälp av kemiska alarmsignaler som ger bytesdjuren chansen att optimera resursfördelning till försvar. I forskningsgruppen "Signals in the sea" (https://www.pelagial.se/)
isolerar vi kemiska alarm signaler och undersöker hur de fungerar från cell- till ekosystemnivå. Vi jobbar också med in situ kamera instrument för plankton övervakning. Frågeställningarna är biologiska men vi använder moderna metoder från kemi (t.ex. kromatografi och masspektrometri) och fysik (AI-driven mikroskopi, bild och rörelseanalys) för att besvara dom. Arbetet innehåller en kombination av fält, lab, dataanalys och skrivande. Du som söker är en nyfiken och motiverad upptäckare med en bakgrund i biologi, kemi, fysik, eller liknande. Erfarenheter av marin- eller planktonekologi, analytisk kemi, fältarbete, optik, bildanalys, AI eller programmerig och relevanta tidigare publikationer är alla meriterande för tjänsten.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Övriga krav
MSc i Biologi, Kemi, Fysik eller närliggande ämnen
Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.
Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
Stark motivation
Meriterande
Erfarenhet av datahantering, statistik och/eller programmering
Erfarenhet av fältarbete i akvatisk miljö
Erfarenhet av bildanalys, gärna med AI, optik, eller rörelseanalys
Erfarenhet av analytisk kemi med LC/GC-MS
Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Anställningsvillkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett kort personligt brev som motiverar varför du är intresserad av doktorandutbildningen och hur forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa. Ange 1-2 referenspersoner med kontaktuppgifter.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
222 40 LUND Arbetsplats
Lund Jobbnummer
9852071