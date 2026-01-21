Doktorand i arkeologi
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-01-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.
Institutionen för idé-och samhällsstudier söker en doktorand i Arkeologi.https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/
tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak.
Inom utbildning på forskarnivå i arkeologi finns två inriktningar, (a) arkeologi och (b) arkeologi med speciell inriktning mot miljöarkeologi. Ansökningar välkomnas som berör arkeologiämnet i vid mening och som kan kopplas till de kompetenser som finns inom ämnet. Vi är särskilt intresserade av forskningsområden som är kopplade till relationen människa-landskap samt att utveckla forskning kring arkeologi, landskap och våtmarker. Tematik kring nordlig och cirkumpolär arkeologi är också av intresse.
Om den valda ämnesinriktningen kopplas till allmän miljöarkeologi kan den sökande välja att arbeta nära/inomhttps://www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal/forskargrupp
är en väl etablerad forskningsinriktning med väl utvecklade laboratorieresurser. MAL bedriver både nationell som internationell uppdragsforskning och uppdragsverksamhet. Här finns även möjlighet att länka projektet till infrastrukturerna https://www.archlab.se/och https://swedigarch.se/.
I Umeå finns en väl etablerad arkeologiforskargrupp som fortsätter utveckla och bredda forskning kring människans förflutna och även om det föreligger en stark betoning på relationen människa-landskap, så finns ett stort intresse i att utveckla forskningsområden kopplade till bland andra kulturmiljövård och hållbarhet, och även i sådan riktning som breddar ämnets intressesfär i vid mening. Inom arkeologiämnet finns för närvarande en professor, en docent, fyra universitetslektorer, fyra staff scientists, två postdoktorer och fyra aktiva doktorander.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (HF 7 kap 39 §)
Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i arkeologi krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp arkeologi på avancerad nivå med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/
Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.
Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.
Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2025-10-01-2026-10-01/
Övrig information
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, vanligen https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/,
som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Studierna påbörjas 31 augusti 2026. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Du antas till forskarstudier i arkeologi vid Institutionen för Umeå universitet. För det fall att uppehållstillstånd krävs för din vistelse i Sverige, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningen om du inte beviljas uppehållstillstånd, eller - om datum för studiestart är bestämt - om du inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd innan datum för studiestart. Senaste datum för studiestart är 26-08-31.
Läs mer: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pa-forskarniva/instruktion---aterkallelseforbehall-i-antagningsbeslut.pdfSå ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
• syfte och problemområde
• tidigare forskning
• genomförande, dvs. metod, material och teori
• relevans
• tidsplan
Ansökan ska göras senast den 6 mars 2026 via e-rekryteringssystemet Varbi.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1375-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
Anna Bladh, HR samordnare 090-7866478,anna.blad@umu.se Jobbnummer
9696474