Djurskötare- Gris
Gris & Kalv i Sjöbo AB / Djuruppfödarjobb / Sjöbo
2025-12-18
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
Gris & Kalv i Sjöbo AB i Sjöbo
Djurskötare- Smågrisproduktion
75-100%
Vi på Gris och Kalv Sjöbo söker en ny grisskötare till vår BB samt tillväxtavdelning. Vi har strax över 400 suggor i produktion och bedriver en smågrisproduktion, belägen mellan Tomelilla och Sjöbo.
Om tjänsten: Anställningen är på 75-100% beroende på önskemål samt kvalifikationer. Det är såklart meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i grisproduktion eller annat arbete med djur. Det viktigaste är dock att du är genuint intresserad av djur, positiv, nyfiken att lära samt ett gott djuröga. Du bör trivas att arbeta både ensam och tillsammans med andra.
Arbetstiderna är mestadels dagtid men under grisningsveckan, ungefär var tredje vecka infaller kvällspass till 20.00. Du kommer även att arbeta efter ett rullande schema med arbete varannan helg.
Exempel på vardagliga arbetsuppgifter: Skötsel av djuren, skrapning och strö, tvätt, flytt av djur, kastrering, vaccinering samt seminering.
Vi ser att du behärskar svenska i tal och skrift.
Tillträde samt lön efter överenskommelse. Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande.
Så är du intresserad av att arbeta med djur och bli en i vårt team så tveka inte att skicka in CV eller höra av dig till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: sjobo.griskalv@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gris & Kalv i Sjöbo AB
(org.nr 559056-5288)
vanstadskogsväg 313-2 (visa karta
)
275 70 LÖVESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Roger Krondahl sjobo.griskalv@gmail.com 0709207693 Jobbnummer
