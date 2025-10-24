Djurhälsoveterinär till Örebro
Växa Sverige Ekonomisk Fören / Veterinärsjobb / Örebro Visa alla veterinärsjobb i Örebro
2025-10-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växa Sverige Ekonomisk Fören i Örebro
, Eskilstuna
, Flen
, Linköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Växa är ett ledande kunskapsföretag för lantbrukare med mjölk-, köttproduktion och växtodling. Genom den rådgivning och service vi säljer bidrar vi med ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vår omsättning är drygt 460 miljoner kronor och vi har cirka 500 medarbetare fördelade på 27 driftsplatser över hela landet. Hållbarhet är centralt för oss, och våra kunder och Växa står för klimatsmart produktion och god djurhälsa.
Hos Växa får du utveckling - bra förmåner och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks!.
Djurhälsoveterinär till Örebro
Vi söker dig med intresse för nöt och som vill utvecklas tillsammans med oss. Hos oss får du stor frihet att planera ditt arbete och ett stort nätverk av kunnig personal inom hela nötproduktionen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som förmågan att skapa relationer och att samarbeta, både med kunder och kollegor. Kommunikationsförmåga och engagemang för förebyggande djurhälsoarbete och ett hållbart lantbruk är viktigt.
Du behöver även tycka om att köra bil, då det ibland kan vara lång resväg till våra kunder. Som djurhälsoveterinär på Växa jobbar du strategiskt och förebyggande med djurhälsoarbetet inom svensk mjölk- och köttproduktion i fält. I ryggen har du ett stort nätverk med kunniga kollegor endast ett samtal bort.
Vi satsar på att vara det ledande kunskapsföretaget - vidareutbildning och kompetensutveckling tycker vi är en självklar del av arbetet.
Omfattning och placeringsortVi söker just nu en djurhälsoveterinär till Örebro, men även Flen kan vara intressant.Tjänstgöringsgrad tänker vi 80-100 %.
Om du finns på annan ort och känner att detta är ditt drömjobb så är du också välkommen att höra av dig, gärna i form av en spontanansökan. Beroende på kompetens och geografi kan ytterligare tjänster bli aktuella att tillsätta.
Lämplig utbildning och erfarenhetDu är idag legitimerad veterinär, och har goda kunskaper i svenska. Bra kommunikationsförmåga är av stor betydelse. B-körkort är ett krav. Vi förutsätter att du har intresse av förebyggande djurhälsoarbete i nötkreatursbesättningar och smittskydd samt vill arbeta för att utveckla svensk animalieproduktion i nära samarbete med lantbrukare och våra andra rådgivare.
Personliga egenskaper som att kunna skapa förtroende och kunna samarbeta med både kunder och kollegor är viktiga i arbetet. Allra viktigast är att du har en vilja att leverera det som kunderna behöver för att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion.
Meriterande, men inte ett krav, är AI-kompetens samt kompetens i SSB, HPM och ViLA.Vi erbjuder bland annat:
• Ett flexibelt arbetsliv
• Individuellt anpassad kompetensutveckling
• Sjukvårdsförsäkring
• Friskvårdsbidrag
Har du frågor är du välkommen att kontaktaRegionchef Djurhälsa fält MittNord: Cecilia Staaf telefon 010- 471 01 19Maya Hoffman, Djurhälsoveterinär, Facklig förtroendeman för Naturvetarna, telefon 010-471 01 93
Sista dag att ansöka är 1 november 2025Skicka in din ansökan omgående (rekryteringen startar nu och tillsättning kan ske innan ansökningstidens utgång)
Mer om företaget och våra produkter hittar du på hemsidan: www.vxa.se
(https://www.vxa.se/)Vi
undanber oss all kontakt från övriga rekryterings- och annonsföretag.
KravLegitimerad veterinärGoda kunskaper i svenskaGod kommunikationsförmågaB-körkort Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6684". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växa Sverige Ekonomisk fören Arbetsplats
Växa Sverige, Djurhälsa Fält Kontakt
Regionchef Djurhälsa
Cecilia Staaf cecilia.staaf@vxa.se 010-471 01 19 Jobbnummer
9573557