Divisionschef Örebro
Consensus Sverige AB / Byggjobb / Kumla Visa alla byggjobb i Kumla
2026-03-05
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Kumla
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige
Sortera är ett miljöbolag som samlar in och tar hand om avfall och ser till att det omvandlas till resurser genom återanvändning, återvinning eller energiutvinning samt att miljöfarliga ämnen omhändertas på ett säkert sätt. Bland företagets tjänster finns hantering av byggavfall, slam- och vakuumsugning, industrisanering, marksanering, vattenrening och handel med avfall för energiutvinning. Sortera utmärker sig genom en hög, pålitlig servicenivå med snabb och välfungerande logistik. Sorteras resa började år 2006 och idag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i norra Europa.
Sortera Recycling söker nu en affärsorienterad divisionschef som vill utveckla vår verksamhet vidare.
Vi vill komma i kontakt med dig som vill bidra till ett hållbart samhälle och tillhöra ett företag på frammarsch. Här får du som divisionschef möjligheten att leda en välfungerande verksamhet i tillväxt och skapa värde för våra kunder och medarbetare varje dag.
Om rollen
Vår verksamhet i Örebro tillhör affärsområde Recycling som hanterar restprodukter och avfall från bygg- och anläggningssektorn samt löser de utmaningar som kan uppstå kring logistik och avfallshantering. Som divisionschef Örebro har du ett övergripande ansvar för divisionen inkl resultat- och budgetansvar. Till din hjälp har du två direktrapporterande chefer samt ett 20-tal medarbetare som arbetar inom produktion, administration och sälj. Ett tiotal entreprenörer framförallt inom transport är också knutna till vår verksamhet.
I rollen som divisionschef ansvarar du för att driva det strategiska och operativa arbetet framåt inom division Örebro och till dina ansvar och arbetsuppgifter hör bl a att:
Utveckla och stärka vår plattform i Örebroregionen med fokus på organisk tillväxt
Med starkt kundfokus leda arbetet med att utveckla kundrelationer och affär, med syfte att skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet
Planera, strukturera och följa upp divisionens verksamhet mot uppsatta mål
Ansvara för budget, resultat och uppföljning
Säkerställa och utveckla befintliga och nya avsättningslösningar
Leda, coacha och utveckla medarbetare och chefer
Ansvara för rekrytering och kompetensuppbyggnad
Arbeta aktivt med personalplanering, arbetsmiljö och trivsel
Vår kandidat
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom återvinning men även erfarenheter från byggsidan, tillverkning, infrastruktur kan vara intressanta för oss. Du är en dokumenterat god ledare som skapar trivsel och som motiveras av att utveckla medarbetare. Dessutom kombinerar du kunskap och ett stort intresse för att utveckla affärer med en förståelse för produktionsverksamhet. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska.
Som person är du nyfiken och driven. I rollen som ledare visar du vägen framåt, vågar fatta beslut och tar ansvar, samtidigt som du är lyhörd och fungerar som ett bollplank för dina medarbetare.
Erbjudande
Sortera Recycling erbjuder dig en varierande och spännande roll med goda möjligheter till påverkan och utveckling.
Vår verksamhet präglas av en stark entreprenörsanda och vi välkomnar goda idéer. Som divisionschef och entreprenör i vår "platta" organisation har du nära till beslut och inflytande. Du erbjuds en bred tjänst i en organisation med engagerade medarbetare och en verksamhet som gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle med mindre miljöpåverkan. Publiceringsdatum2026-03-05Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar vi med Consensus. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Ottaway 070-547 36 00 eller Nathalie Tyresgård 073-221 98 43. Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu
senast 22 mars. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9779019