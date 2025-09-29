Diverse arbete på liten gård

Ekström Trägårdh, Marie / Växtodlarjobb / Söderköping
2025-09-29


Hjälp med stall, trädgård och byggnader ca 10-15 timmar i veckan
Vi behöver hjälp med mocking, foderutkörning och diverse trädgårdsarbete såsom gräsklippning måndag- fredag. På vintern snöskottning och på sommaren klippa buskar mm.
Loddby gård består av 24 hektar mark och 4 bostadshus. Beroende på erfarenhet kan även viss fastighetsskötsel tillkomma.
Du får gärna ha fyllt 67 år. Vi har inga inkomster på gården mer än hyresintäkter och har hästar enbart för eget bruk.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: mek@sectra.se

Arbetsgivare
Ekström Trägårdh, Marie
Loddby Gård 1 (visa karta)
614 92  SÖDERKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ekström Trägårdh Marie

Kontakt
Christer Trägårdh
christertragardh@live.se
0704563002

Jobbnummer
9532097

