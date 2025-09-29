Diverse arbete på liten gård
Hjälp med stall, trädgård och byggnader ca 10-15 timmar i veckan
Vi behöver hjälp med mocking, foderutkörning och diverse trädgårdsarbete såsom gräsklippning måndag- fredag. På vintern snöskottning och på sommaren klippa buskar mm.
Loddby gård består av 24 hektar mark och 4 bostadshus. Beroende på erfarenhet kan även viss fastighetsskötsel tillkomma.
Du får gärna ha fyllt 67 år. Vi har inga inkomster på gården mer än hyresintäkter och har hästar enbart för eget bruk.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: mek@sectra.se Arbetsgivare Ekström Trägårdh, Marie
Loddby Gård 1 (visa karta
614 92 SÖDERKÖPING Körkort
Ekström Trägårdh Marie Kontakt
Christer Trägårdh christertragardh@live.se 0704563002 Jobbnummer
