Distriktssköterska
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Välkommen till Närhälsan Bäckefors vårdcentral, hos oss arbetar en liten grupp engagerade medarbetare inom olika professioner och nu söker vi dig som vi komplettera vårt team. Bäckefors vårdcentral ligger i Dalsland, nära gränsen till Norge och området erbjuder vacker natur och goda boendemöjligheter, med närhet till Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Vi arbetar med glesbygdsmedicin och värnar om att ha långa relationer med våra ca 3500 listade patienter.
På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som distriktssköterska hos oss får du en central roll i vårdcentralens vardag, där din kompetens gör verklig skillnad för både patienter och kollegor. Du möter människor i alla åldrar och livssituationer, vilket innebär ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
Du arbetar självständigt med mottagningsarbete, kliniska bedömningar och uppföljning av behandlingar, samtidigt som du är en del av ett tryggt och samarbetsinriktat team. I rollen har du nära kontakt med patienter, anhöriga och kollegor, och bidrar till en trygg, tillgänglig och personcentrerad vård.
Arbetet innebär även deltagande i förebyggande och hälsofrämjande insatser i närområdet. Uppdraget kräver flexibilitet samt god förmåga att bedöma och prioritera patienter utifrån ett varierat inflöde.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom regional primärvård.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter. I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Dalslands Sjukhus (visa karta
)
668 88 BÄCKEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närhälsan Bäckefors vårdcentral Kontakt
Ulrika Odén, Vårdförbundet ulrika.oden@vgregion.se 072-4528045
9868365