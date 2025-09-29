Distriktssköterska
Hisingen Vårdcentral AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hisingen Vårdcentral AB i Göteborg
Om Hisingen Vårdcentral och BVC:
Hisingen Vårdcentral och BVC är en nyetablerad vårdcentral som öppnade den 1 september i Hisings Backa, Göteborg, med goda kommunikationsmöjligheter - närmsta hållplats är Lisa Sass Gata.
Vi erbjuder primärvård på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vårt utbud inkluderar läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning och barnavårdscentral (BVC).
Vårdcentralen är belägen i en lokal som är helt nybyggd invändigt - en fräsch och modern miljö, anpassad för att främja god arbetsmiljö och hög tillgänglighet för våra patienter.
Vi arbetar hälsofrämjande och välkomnar patienter i olika åldrar. Tillsammans skapar vi en modern vård med hög kvalitet, präglad av personligt engagemang och god service.
Vi tar ansvar för det samhälle vi lever i och strävar efter att bidra till ett tryggare och friskare liv. Vi värdesätter snabba beslut, flexibilitet samt möjligheten att påverka och tänka nytt.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Tillsammans med medicinskt ansvarig läkare får du stora möjligheter att påverka ditt arbete. Vi erbjuder en välorganiserad arbetsplats med gott arbetsklimat och korta beslutsvägar.
Hos oss får du utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor i en dynamisk miljö med våra kärnvärden i fokus: omtänksamhet, professionalitet, engagemang och nytänkande.
Om dig:
Vi söker dig som är distriktssköterska. Du har gärna egna idéer och engagemang för att forma en mottagning med god kvalitet.
Du har ett professionellt bemötande, är kommunikativ och har intresse för såväl behandling som hälsofrämjande arbete. Du trivs i en verksamhet där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Språkkunskaper utöver svenska är meriterande.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Observera: Vi undanber oss kontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra försäljningsaktörer. Läkarhus Kyrkbyn har redan upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: jobb@hsvc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktssköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hisingen Vårdcentral AB
(org.nr 559466-4715)
Lisa Sass Gata 1 (visa karta
)
422 53 HISINGS BACKA Jobbnummer
9532010