Distriktsläkare till Wasa vårdcentral
2025-12-16
Läkare specialist i allmänmedicin
Vi söker DIG till Wasa Vårdcentral i Jönköping med f n drygt 3400 listade.
Du kanske arbetar på en offentlig eller privat vårdcentral - men vill pröva något annat. På denna vårdcentral finns inte de tvingande regelverk - som återfinns på offentliga vårdcentraler eller i större privata bolag vars aktieägare kräver del i resultatet.
Vårdcentralen är fristående, privatägd och arbetar inom Vårdvalet. Vi har nya anpassade lokaler, mycket bra tillgänglighet, rehab och psykosocial kompetens. Enheten har flera utbildningsplatser.
Vi är 20 engagerade medarbetare - håller på att vidareutveckla bl a särskilda sjuksköterskemottagningar och utvecklingsprojekt. Ingen hyrpersonal.
Vårdcentralen har ambitionen att öka antalet listade och personal.
Vi är öppna för olika lösningar på tjänstgöringsgrad och schema.
Vårdcentralen har tillgång till stöd från en mycket erfaren utvecklare och ledare från primärvården och du har en engagerad medicinskt ansvarig läkare intill dig.
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan.
Skicka din ansökan till adam.miakhil@rjl.se
Alternativt enhetschef Josefine Fröjd på 010-24 288 12. Mail adress: Josefine.frojd@rjl.se
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: wasavardcentral@rjl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktsläkare 2021".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556680-7540), http://wasa-vardcentral.se/
Kungsängstorget 4 (visa karta
)
554 62 JÖNKÖPING Arbetsplats
Wasa Vårdcentral (Essem Care AB) Kontakt
Administrativ enhetschef
Josefine Fröjd josefine.frojd@rjl.se Jobbnummer
