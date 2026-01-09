Distriktsläkare till Handens Vårdcentral
2026-01-09
Välkommen till oss på Handen vårdcentral och Dalarö närmottagning!
Vi söker nu en engagerad kollega till Handens vårdcentral.
Du kommer att arbeta med en sammansatt läkargrupp som har väldigt trevligt tillsammans. Vill du bli en i teamet, sök till oss!
Handens vårdcentral är belägen i anslutning till Haninge centrum, med restauranger, matbutik och goda allmänna kommunikationer. Vi har rehab och barnavårdscentral. På Dalarö i vacker skärgårdsmiljö har vi en närmottagning.
Handens vårdcentral växer och har idag närmare 21 200 listade patienter och växer så det knakar. Vi har en integrerad hemsjukvård med ca 200 patienter inskrivna med ansvarig hemsjukvårdsläkare.
Vi har ett psykosocialt team men psykolog, psykoterapeut, kuratorer och rehab koordinator. Två fotsjukvårdare. Sjuksköterskeledda diabetes-, astma/KOL, hypertoni, osteoporos, äldre och viktminsknings mottagning. Vi har en lättortopedisk mottagning i team med sjukgymnast och lättakut mottagning med ett nära samarbete med närakuten. Vi bedriver SMO mottagning (samordnat medicinsk omhändertagande av personer med funktionsnedsättning). Vi är en av fyra mottagningar i Stockholm.
På vår arbetsplats tycker vi att det är viktigt med teamkänsla och vi jobbar tillsammans för att ha gott arbetsklimat, gott samarbete och god trivsel. Vi har team med distriktsläkare, St läkare, AT läkare och underläkare som arbetar med samma lista för att öka kontinuiteten i patienten. Tillsammans driver vi förbättringsarbeten för att kunna möta framtidens vård.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i nära samarbete med olika yrkeskategorier. Vi arbetar i ett välfungerande team med läkare, rehab koordinator, distriktsjuksköterskor, mottagningssköterskor, kuratorer, undersköterskor, fotsjukvårdare och medicinsk sekreterare för att skapa en god kontinuitet för våra patienter.
I vårt arbete använder vi oss av TeleQ, chatt och videobesök samt använder Take Care som journalsystem. Vi försöker ge dig möjlighet att själv kunna bidra och utforma utvecklingsarbete utefter ditt intresse tillsammans med kollegor. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt. Vårt mål är att uppnå god kvalitet och nöjda patienter.
Utöver detta erbjuder vi bl. a friskvårdsbidrag och fri sjukvård.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv inställning som är med och bidrar till en god arbetsmiljö. Du behöver ha lätt för att samarbeta men även kunna ta egna beslut. Du ska vara intresserad och ha en vilja att vara med och driva vårdcentralens utveckling framåt. Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer krav på flexibilitet, god förmåga att prioritera och ha ett strukturerat arbetssätt. Det finns möjlighet till att arbeta hemifrån med videomöten. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/148". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Handens vårdcentral Kontakt
Åsa Back, Verksamhetschef 070-4843825 Jobbnummer
9676896