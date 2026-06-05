Distriktsläkare till Framtidens vårdcentral, Borlänge
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Läkarjobb / Borlänge Visa alla läkarjobb i Borlänge
2026-06-05
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och utveckla framtidens vårdcentral? Region Dalarna arbetar med omställning till framtidens hälso- och sjukvårdssystem, God och Nära vård med primärvården som nav.
Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge och har cirka 12800 listade patienter och runt 50 anställda. Hos oss står teamarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet i centrum.
Vi söker nu en distriktsläkare som vill arbeta i en verksamhet där vi tillsammans utvecklar primärvården. Vårt mål är att skapa en hållbar arbetsplats där rätt kompetens gör rätt saker, där teamet runt patienten är starkt och där kvalitet och kontinuitet är självklara delar av vardagen.
Om rollen
Som distriktsläkare hos oss blir du en central del av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och andra yrkesgrupper. Tillsammans arbetar vi strukturerat för att:
ge trygg, säker och tillgänglig vård
förbättra arbetsmiljö och arbetsflöden
stärka kontinuitet och kvalitet i primärvården
Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete och ser gärna att du vill bidra till utvecklingen av framtidens arbetssätt i primärvården.
Vi erbjuder
En arbetsplats där teamarbete är under utveckling
Fokus på hållbar arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning
Möjlighet att påverka och utveckla framtidens vårdcentral
Kollegialt stöd och ett öppet klimat
Listning 1100/distriktsläkarePubliceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Mottagning av patienter med varierande medicinska tillstånd och behov:
Diagnostik och behandling av akuta och kroniska sjukdomar
Samarbete med övriga vårdgivare och specialistkollegor
Bemanning av primärjour och beredskapspass
Handledning av utbildningsläkare på olika nivåer
Vid behov arbete med hemsjukvård/Säbo/LSS samt BVC/MVCKvalifikationer
Krav
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Erfarenhet av arbete på vårdcentral
Personliga egenskaper
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Lyhörd, informativ och kommunikativ till såväl patienter som kollegor
Engagerad och ansvarstagande för både verksamhetens och den personliga utvecklingen
Du har intresse för primärvård och värdesätter samarbete och teamarbete. Du vill bidra till utveckling av arbetssätt och arbetsmiljö och sätter patientsäkerhet och kvalitet i första rummet.
Välkommen med din ansökan!
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Emma Lissel Palander Emma.LisselPalander@regiondalarna.se Jobbnummer
9949118