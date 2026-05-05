Distriktsköterska till BVC Tornet och BVC Rådstugan
2026-05-05
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och ge barn en trygg start i livet och samtidigt arbeta i en verksamhet där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker en distriktssköterska eller barnsjuksköterska till en tjänst som delas mellan Barnavårdscentralen (BVC) Tornet och BVC Rådstugan, båda en del av familjecentraler i centrala Landskrona.
BVC Tornet ingår i familjecentralen Tellus och har cirka 800 listade familjer. Här arbetar sjuksköterskor och specialistutbildade läkare med hembesök, vaccinationer, hälsoundersökningar samt stöd i föräldraskapet. Verksamheten präglas av nära samarbete med andra aktörer kring barn och familj.
BVC Rådstugan är en del av familjecentralen Rådstugan där BVC samverkar med barnmorskemottagning och öppen förskola för att ge ett samlat stöd till familjer. Arbetet bedrivs hälsofrämjande och förebyggande enligt barnhälsovårdens program fram till skolstart.
På båda enheterna möter du engagerade kollegor och en verksamhet där samarbete och kontinuitet är en självklar del av vardagen.
Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska eller barnsjuksköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande enligt barnhälsovårdens basprogram. Du följer barns utveckling, genomför hembesök hos nyfödda och stöttar föräldrar i deras föräldraskap.
Arbetet innebär egen mottagning, vaccinationer, deltagande i läkarmottagning samt att leda föräldragrupper. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra professioner. Du har möjlighet att påverka din arbetsdag och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som delas mellan de två BVC enheterna med en fördelning om 50 procent på respektive arbetsplats. Arbetstiden planeras växelvis mellan enheterna. Du har ett nära samarbete med vårdcentralerna VC Tornet och Vårdcentralen Centrum i Landskrona samt tillgång till handledning.
Vi värdesätter ett öppet och nära samarbete som bidrar till en god arbetsmiljö och en trygg och patientsäker vård. Hos oss får du en viktig roll i att utveckla verksamheten med barnens och familjernas bästa i fokus.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska och behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och barnhälsovård.
Som person är du engagerad och har ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och skapar trygghet i mötet med barn och familjer. Du arbetar strukturerat och självständigt och bidrar till en verksamhet med hög kvalitet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323209".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Skåne
223 81 SKÅNE

Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården

Kontakt
VC Tornet och BVC Tornet
Carina Fritzell, Verksamhetschef 0724-636383
9890843