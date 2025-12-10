Distriktsköterska/sjuksköterska hemsjukvården
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemsjukvården
Målet med hemsjukvården är samverkan för god och säker vård samt att patienter ska känna sig trygga, väl bemötta och vara delaktiga i utformningen av de insatser vi erbjuder.
Hemsjukvården är uppdelad i multiprofessionella team med distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Hemsjukvården är uppdelad i tre geografiska områden, norra och mellersta Gotland, Visby samt södra Gotland.
Läkarinsatserna sköts av patientens vårdcentral och i vissa fall av ansvarig läkare på specialistmottagning. Vi arbetar även på uppdrag av 1177 och palliativa teamet.
Vi har kontor i Visby, Slite och Hemse och söker nu en kollega i vårat södra team med arbetsplats i Hemse. Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom hemsjukvården genomför du planerade och ibland akuta insatser inom ditt geografiska ansvarsområde. Arbetet är fritt och självständigt och du planerar själv dina dagar i samråd med dina kollegor. Du har förutom det patientnära arbetet, med bedömningar, undersökningar, information och rådgivning, även en viktig roll i samarbetet med arbetsterapeut och fysioterapeut i ditt multiprofessionella team men också med baspersonalen ute i hemtjänsten och med läkare i primärvården. Arbetet innebär även täta kontakter med övriga externa vårdgivare och företrädare för patienten.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du dagtid med tjänstgöring var fjärde helg. Viss kvällstjänstgöring kan bli aktuellt framöver.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av yrket. B-körkort erfordras.
Det är meriterande om du har specialistutbildning. Du är trygg i att fatta självständiga beslut och bedömningar, prioritera utifrån situation och van vid att arbeta i nära samarbete med andra.
Förutom god samarbetsförmåga är du relationsinriktad i mötet med patienter och kollegor och det är viktigt för dig att uppfattas som empatisk och lyhörd. Du är en lagspelare som ser till helheten och arbetsgruppens bästa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där regionens värdegrund, förtroende, delaktighet och omtanke är grunden för vårt arbete och förhållningssätt.
Urval för intervju sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
