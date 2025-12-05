Distriktschef
HomeMaid söker Distriktschef
Just nu söker vi en ny kollega till rollen som Distriktschef i Linköping med ansvar för Östergötland (Linköping, Norrköping med omnejd). Som Distriktschef kommer du att ha övergripande ansvar för verksamheten i ditt distrikt. Det handlar om försäljning, resultat, drift, kvalitet, kunder och personal; allt för att säkerställa maximal prestation för företaget enligt affärsplanens mål.
Du arbetar aktivt och nära din personal och distriktets kunder, och sätter exempel genom ditt stora engagemang. Du jobbar med försäljning mot uppsatta mål och har ansvar för personal, kvalitet och resultat. Du är den som sätter tonen på arbetsplatsen och inspirerar dina kollegor genom att skapa en god gruppdynamik. Det är du som ansvarar för verksamheten, som företagsledare av ditt distrikt
Aktivt driva resultat för distriktet (lönsamhet, nettotillväxt, omsättning).
Driva och leda försäljning.
Leda, entusiasmera, utveckla personalen samt leda och fördela arbetet.
Etablera och vårda relationer med kunder.
Rekrytering, schemaplanering och -optimering genom medarbetare i ditt team.
Lön och tidrapportering.
Utbildning och uppföljning.
Marknadsbearbetning, försäljningsaktiviteter samt delta vid event och nätverksträffar vid behov.
Du - en ledare med värme och servicekänsla
HomeMaid söker dig som har tidigare erfarenhet av ledarskap, och har servicekänsla ut i fingerspetsarna. En förutsättning för att du ska trivas i rollen är att du tycker om att arbeta med människor. Du är en person som tar ansvar och arbetar aktivt och engagerat för att uppnå goda resultat och ett välmående team.
Du är också bekväm med att jobba raskt och flexibelt; ofta behöver du hantera olika arbetsmoment samtidigt och snabbt kunna styra om när stunden kräver det - självklart utan att tumma på kvalitén. Du tycker om när det händer mycket! Din nyfikenhet och din vilja att utvecklas driver dig framåt.
Du passar extra bra om du också är:
Mål/resultatinriktad
Självgående, driven och engagerad
Glädjespridande
Ansvarsfull och pålitlig
Inkluderande och respektfull i kontakten med alla människor
Innovativ, kreativ och lösningsorienterad
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda och fördela arbete i team
God ledarskapsförmåga
God samarbets- och kommunikationsförmåga
God dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Körkort
Om tjänsten
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Resor samt övernattningar förekommer.
Teamet består idag av flertalet interna tjänstemän, Säljare samt Teamledare och Serviceassistenter. Du har direkt personalansvar för tjänstemän.
Placering: HomeMaids kontor på Nordengatan i Linköping. Anställning: 100%, 6 månader provanställning. Tillträde: Start i januari eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept.
Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Ersättning
